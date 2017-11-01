В Узбекистане проверяют информацию о задержанном по подозрению в совершении теракта в Нью-Йорке, который якобы является уроженцем республики, сообщает today.tj.

"Сейчас все наши силы направлены на установление этого факта. Над этим работает посольство Узбекистана в США. Как только будет получена подтвержденная информация, мы опубликуем ее по официальным каналам", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что проверяется информация о возможных жертвах среди граждан Узбекистана.

Во вторник днем мужчина за рулем грузовика проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом. По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году.

Теракт в Нью-Йорке доказывает, что террористы в Сирии могут вновь расширить свое влияние, если Россия выведет свою группировку, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Видно по продолжающимся терактам, что в ИГ с идеологией не покончено и наш уход из Сирии может создать там ситуацию, при которой террористы смогут вновь расширить свое влияние", - сказал сенатор.

По его словам, в данных условиях "торопиться не надо" с уходом из Сирии.