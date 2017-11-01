Объем международных золотовалютных запасов Национального банка Таджикистана доведен до уровня покрытия 5,6 месяцев импорта. Это является лучшим показателем в истории таджикского регулятора.

«Объем чистых международных резервов и общих международных запасов по сравнению с началом года увеличился в 2,4 и 2,2 раза, соответственно. Показатель устойчивости уровня общих международных запасов с начала этого года доведен с 2,6 месяцев в начале этого года до 5,6 месяцев на конец сентября, что считается лучшим показателем в истории Национального банка», - сообщает пресс-служба регулятора. 

По итогам прошлого года среднемесячный объем импорта Таджикистана составлял 250 миллионов долларов. За девять месяцев нынешнего года этот показатель снизился до 218 миллионов долларов. 

18:57 31 октябр

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Согласно оценкам международных экспертов, минимально допустимый уровень международных резервов страны должен составлять три месяца.

В опубликованном ранее Прогнозе денежно-кредитной политики РТ на 2017 год говорилось, что общие международные резервы планируется довести в нынешнем году до уровня покрытия трех месяцев импорта.

Увеличить объем международных резервов НБТ планировал продолжением приобретения драгоценных металлов и иностранной валюты на внутреннем и внешнем рынках, диверсификацией их структуры и осуществления аффинажа немонетарного золота.

В то же время планировалось улучшить качество управления международными золотовалютными резервами посредством применения новых механизмов и методов практики мирового банковского дела, пересмотр политики бухгалтерского учета по их переоценке.

По достаточности международных резервов для покрытия импорта товаров и услуг лидирует в мире Саудовская Аравия (31 месяц импорта). Международные резервы Швейцарии и Китая составляют 21 и 20 месяцев импорта, соответственно, а России – 16 месяцев. 

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