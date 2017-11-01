Объем международных золотовалютных запасов Национального банка Таджикистана доведен до уровня покрытия 5,6 месяцев импорта. Это является лучшим показателем в истории таджикского регулятора.

«Объем чистых международных резервов и общих международных запасов по сравнению с началом года увеличился в 2,4 и 2,2 раза, соответственно. Показатель устойчивости уровня общих международных запасов с начала этого года доведен с 2,6 месяцев в начале этого года до 5,6 месяцев на конец сентября, что считается лучшим показателем в истории Национального банка», - сообщает пресс-служба регулятора.

По итогам прошлого года среднемесячный объем импорта Таджикистана составлял 250 миллионов долларов. За девять месяцев нынешнего года этот показатель снизился до 218 миллионов долларов.

Согласно оценкам международных экспертов, минимально допустимый уровень международных резервов страны должен составлять три месяца.

В опубликованном ранее Прогнозе денежно-кредитной политики РТ на 2017 год говорилось, что общие международные резервы планируется довести в нынешнем году до уровня покрытия трех месяцев импорта.

Увеличить объем международных резервов НБТ планировал продолжением приобретения драгоценных металлов и иностранной валюты на внутреннем и внешнем рынках, диверсификацией их структуры и осуществления аффинажа немонетарного золота.

В то же время планировалось улучшить качество управления международными золотовалютными резервами посредством применения новых механизмов и методов практики мирового банковского дела, пересмотр политики бухгалтерского учета по их переоценке.

По достаточности международных резервов для покрытия импорта товаров и услуг лидирует в мире Саудовская Аравия (31 месяц импорта). Международные резервы Швейцарии и Китая составляют 21 и 20 месяцев импорта, соответственно, а России – 16 месяцев.

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