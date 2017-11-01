Мировой суд в Петербурге во вторник назначил штраф в одну тысячу рублей по административному протоколу об оскорблении учительнице школы № 684, которая написала слово "дурак" на лбу второклассника, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора Петербурга по связям со СМИ Юлиану Алексееву.

Ранее в СМИ появились сообщения, что учительница начальных классов 684-й школы написала слово "дурак" на лбу восьмилетнего ученика второго класса из-за того, что дети, несмотря на неоднократные замечания учительницы, рисовали "татуировки" маркером на руках. Проверкой прокуратуры данный факт был подтвержден. Руководство школы расторгло с учительницей трудовой контракт на основании части 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ: по инициативе работодателя за совершение аморального поступка.

Административный протокол по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление") рассмотрел мировой суд. Согласно санкции статьи, суд мог назначить учительнице штраф от одной до трех тысяч рублей.

"Суд признал учительницу виновной в административном правонарушении и назначил минимальное наказание с учетом ее личности и смягчающих обстоятельств, на ее иждивении находится несовершеннолетний ребенок", — сказала собеседница агентства, добавив, что прокуратура данным решением удовлетворена и вряд ли будет обжаловать.

Представительница надзорного ведомства ранее отмечала, что своими действиями учительница нарушила права учащегося, гарантированные ему Конституцией, федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", требования должностной инструкции, оскорбила и унизила честь и достоинство ребенка в неприличной форме.