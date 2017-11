Tajik authorities have reportedly asked the Eurasian Fund for Stabilization and Development (EFSD) for another 20 million U.S. dollars for implementation of the reform program but the EFSD Board even has not discussed that issue.

