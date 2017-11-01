На чемпионате мира по силовым видам спорта таджикские спортсмены выиграли 4 золотые и 2 серебряные медали. Соревнования проходили в Москве с 24 по 29 октября и были организованы World raw powerlifting federation.

В официальном сообщении World raw powerlifting federation говорится, что таджикистанец Мухаммадали Мирзоев в весовой категории 82,5 стал чемпионом мира. Спортсмен завоевал 2 золотые медали - 1 место по пауэрлифтингу (силовое троеборье) и 1 место по жиму лёжа. Он побил рекорд в весовой категории 82,5 кг в жиме лежа и получил звание абсолютного чемпиона мира.

Мухаммадали Мирзоев Фото с сайта tajikistantimes.tj

В чемпионате приняли участие 2000 участников из 30 стран мира. В соревнованиях разыгрывались медали по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой тяге и армлифтингу по версиям WRPF/WEPF/WAF. Таджикистан на чемпионате представляли спортсмены 18-летний Мухаммадали Мирзоев в весовой категории 82,5 кг среди молодежи (2 золотые и 1 серебряная медали), Мустафо Абдуев в весовой категории 67,5 кг (1 золотая и 1 серебряная медали) и Парвиз Одинаев в весовой категории 82,5 кг (1 золотая медаль).