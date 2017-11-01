31 октября в Нью-Йорке (США),около 3 часов дня по местному времени (22:00 по московскому) выходец из Узбекистана по имени Сайфулло Саипов, управляя небольшим грузовиком, совершил наезд на пешеходов и велосипедистов.

В результате трагедии погибли как минимум восемь человек, 11 госпитализированы с серьезными, но не угрожающими жизни травмами. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио охарактеризовал инцидент как террористический акт. Расследованием преступления занимается Объединенный антитеррористический центр ФБР.

Саипов въехал на грузовике, взятом напрокат, на велосипедную дорожку в районе Нижнего Манхеттена (центральный район Нью-Йорка), проехал по велодорожке несколько кварталов по улице, прилегающей к мемориалу жертв 11 сентября 2001 года, давя при этом людей.

После этого он врезался в автобус и вышел из автомобиля с криками «Аллах акбар». В руках у него, как сообщают американские СМИ, было два пистолета – один травматический, другой для пейнтбола. Полицейские открыли по водителю грузовика стрельбу и ранили его в живот. Саипов был арестован и в настоящее время находится в хирургии, ему проведена операция.

По данным американских журналистов, ссылающихся на источники в спецслужбах, 29-летний Сайфулло Хабибуллаевич Саипов приехал в США из Узбекистана в 2010 и в последнее время проживал в штате Нью-Джерси.