О предстоящем визите в Таджикистан сообщил в своей статье директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Владимир Норов. Статья была опубликована на официальной странице Института в Facebook.

О готовящемся визите Мирзиёева в Таджикистан сказано лишь в двух словах, в контексте уже состоявшихся поездок президента Узбекистана в страны Центральной Азии.

«Вот уже год узбекская дипломатия под руководством президента Мирзиёева активно и последовательно воплощает в жизнь курс на укрепление добрососедских отношений со всеми сопредельными государствами. Это проявляется не только в интенсификации и расширении межгосударственных контактов на различных уровнях, но и в твердом настрое Ташкента на поиск разумных компромиссов в решении застарелых разногласий с соседями», — написал Владимир Норов.

По его словам, показательно, что за последние месяцы руководитель Узбекистана уже неоднократно проводил официальные, неофициальные и рабочие встречи с главами всех сопредельных стран. «Посетил Туркменистан, Казахстан и Кыргызстан. Готовится визит в Таджикистан. Республика нацелена в целом придерживаться этого курса в интересах народов государств «центральноазиатской пятерки», — отмечает Норов.

В конце октября президенты Таджикистана и Узбекистана обменялись поздравительными телеграммами по случаю 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами.

Эмомали Рахмон в своем послании подчеркнул, что «дружественный Узбекистан в числе первых установил дипломатические отношения с Таджикистаном в сложный период становления страны как суверенного государства».

«Мы дорожим существующими между нашими народами и странами отношениями дружбы и добрососедства», - отметил президент Таджикистана.

Эмомали Рахмон выразил уверенность, что Шавкат Мирзиёев будет «поддерживать все начинания по приумножению и обогащению новыми созидательными примерами наших многогранных отношений, которые уходят корнями в глубину веков».

В свою очередь Шавкат Мирзиёев отметил важность недавних встреч и содержательных бесед с Эмомали Рахмоном, «результаты которых придали мощный импульс для всемерного наращивания практического взаимодействия между Узбекистаном и Таджикистаном».

Напомним, ранее источник «АП» в правительственных кругах объяснил, почему президент Узбекистана не торопится с визитом в Таджикистан. По его словам, «на сегодняшний день готовятся предпосылки для организации государственного визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан».

Источник заверил, вот уже несколько месяцев активно работают межправительственные комиссии Таджикистана и Узбекистана по вопросам спорных участков госграницы и торгово-экономического сотрудничества. И именно от результатов работы этих комиссий зависит, когда Душанбе посетит президент соседнего государства.

«К его визиту необходимо подготовить проекты новых межгосударственных договоров и соглашений. Я не исключаю того, что по итогам ожидаемого визита Душанбе и Ташкент подпишут договор о стратегическом партнерстве, который на сегодняшний день Таджикистан уже подписал с Россией, Казахстаном и Китаем», - говорит наш источник.

Источник также сообщил, что в ходе визита Шавката Мирзиёева в Душанбе, который обязательно состоится в ближайшем будущем, Душанбе и Ташкент намерены подписать большой пакет межгосударственных соглашений, количество которых будет больше, чем по итогам визита президента Узбекистана в Ашхабад, Астану и Бишкек.

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