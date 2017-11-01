Руководство Таджикского государственного медицинского университета направило в «АП» письмо, в котором опровергает факт участия своих студентов в драке на берегу реки Душанбинка, завершившейся смертью молодого человека.

11 октября нынешнего года в результате конфликта, начатого двумя студентами третьего курса Таджикского государственного медицинского университета, произошла драка молодых ребят на берегу реки Душанбинка. В результате один из участников драки получив ножевое ранение, скончался.

Об этом, со ссылкой на источник "АП" сообщала 20 октября.

После публикации материала в редакцию «АП» поступило письмо от руководства ТГМУ, в котором утверждается, что конфликт действительно начали студенты этого вуза, но в драке они не участвовали.

Ниже приводим текст данного письма:

«20 октября сего года на сайте «Азия-Плюс» была размещена информация под названием «Будущие таджикские медики устроили поножовщину, которая закончилась убийством». Сообщаем, что в данной публикации допущены несколько неточностей.

В конфликте участвовали не студенты, а их родственники. Студенты Дилшод Курбоналиев и Курбон Каримов в этой драке не присутствовали.

На самом деле, конфликт произошел ночью 11.10.2017 года, вне территории Университета, вне учебное время, в арендованной квартире у родственников студентов. Об этом инциденте не знали даже студенты 7-ой учебной группы, где учатся Дилшод Курбоналиев и Курбон Каримов.

Используя словесную перепалку этих двух студентов, молодые ребята организовали бессмысленную драку, которая привела к смерти одного. Повторно заявляем, что и виновный (Самандар Джонмахмадов), и погибший (Фаррух Каримов) не имеют никакого отношения к медицинскому университету.

Известно, что преступник и погибший являются родственниками студентов Курбоналиева и Каримова. Вопреки желанию студентов, они пошли на место разборки и без участия студентов ТГМУ организовали смертельную драку».

Управление ТГМУ имени Абуали ибни Сино

«Азия-Плюс» пыталась выяснить, действительно ли студенты ТГМУ в драке на берегу Душанбинки не участвовали. Однако ни в МВД, ни в прокуратуре столичного района Фирдавси эту информацию, ссылаясь на недопустимость вмешательства в ход расследования, нам не дали.