Зоозащитники Туркменистана обратились к согражданам с просьбой помочь в организации приюта для бездомных животных, которых хотят сжечь на мусороперерабатывающем заводе. Коммунальные службы Ашхабада отловили их в преддверии Азиады-2017.

Власти начали «очищать» улица города от беспризорных собак и кошек за несколько месяцев до V Азиатских игр, прошедших в Ашхабаде в сентябре этого года. Часть животных отстреливали прямо на улицах, других свозили в зоопарк. Его руководство отказалось кормить уличных собак, ссылаясь на то, что корма и своим питомцам недостаточно, передают «Альтернативные новости Туркменистана» (АНТ). От голода четвероногие грызли друг друга.

Из зоопарка животных перевезли на свалку ашхабадского мусороперерабатывающего завода в поселке Чоганлы, руководство которого поставило защитникам животных ультиматум: вывезти всех животных до 1 ноября, в противном случае их сожгут. По данным зоозащитников, из более чем трех тысяч отловленных собак на свалку из зоопарка привезли 400, сейчас там осталось около 150. А из 400 кошек осталось всего 12. Многие животные погибли и продолжают умирать от голода и от рук людей.

Животные содержатся в ангаре на территории завода, их не кормят и не поят. Трупы и тела умирающих животных валяются там же, где обитают живые. Зоозащитники готовы вывезти оставшихся четвероногих, но у них нет ни машины, ни денег для оплаты услуг. Кроме того, нет места, куда они могли бы пристроить собак и кошек. Обещанная государством помощь ограничилась лишь выделением болотистого участка земли в поселке Гяурс. Необходимо построить вольеры, пробурить скважину для воды. Активисты вручную вырыли ямы для столбов, но работа на этом остановилась. На стройматериалы денег нет, как и на корм животным.

«Зоозащитники обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь со строительством приюта для животных. Помощь можно оказать как в виде транспорта, стройматериалов, так и финансами или кормом для животных. Вся забота об оставшихся кошках и собаках в данный момент лежит на плечах считанных активистов, и они не справляются», - говорится в сообщении АНТ.

Уничтожение бездомных животных в республике происходит не первый год, однако перед Азиадой коммунальщики работали еще активнее. По свидетельствам местных активистов, животных убивали самыми жестокими способами — забивали камнями, лопатами и топорами, а трупы скидывали в грузовики коммунальных служб.

А как же в Таджикистане?

В Таджикистане тема отстрела бездомных животных тоже стоит остро. Особенно в столице жители регулярно сообщают о кровавых сценах, которые разворачиваются во дворах жилых домов. Бездомных собак отстреливают (хотя говорят, что нет) по утрам, четыре раза в неделю. Затем трупы везут на городскую свалку в специальные ямы «Беккари» (а это сооружения из влаго-термостойкого материала для обеззараживания трупов животных, врытые в землю).