Евразийская интеграция: застой или развитие? Ответ на этот вопрос постараются найти участники XII международной конференции «Евразийская интеграция», которая открылась 31 октября в Москве.

Организатором конференции выступает Евразийский банк развития (ЕАБР). Мероприятие посвящено поиску новых драйверов развития евразийской интеграции.

Участникам конференции предстоит обсудить вопросы продвижения интеграции в сфере финансов, инвестиций, инфраструктуры, внешнеэкономического и гуманитарного сотрудничества.

В ходе мероприятия работают тематические панели, где в формате живой дискуссии обсуждаются вопросы особой роли многосторонних банков развития в инфраструктурных проектах, вызовов и перспектив экономического развития региона, инвестиционного потенциала важнейших отраслей экономик стран — участниц ЕАБР.

В конференции ЕАБР традиционно принимают участие руководители Евразийской экономической комиссии, министерств и ведомств, международных и национальных институтов развития, представители научных и деловых кругов государств — участников Банка, зарубежные ученые и эксперты.