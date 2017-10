Open Joint-Stock Company Tojiktransgaz (state-run natural-gas distributor) says it cannot repay its debts to the Ministry of Finance because many large natural-gas consumers, including the Tajik Aluminum Company (TALCO), have not yet repaid their gas debts.

