На Украине под Киевом у поселка Глеваха обстреляли автомобиль, в котором находились Адам Осмаев, обвиняемый в покушении на президента России Владимира Путина, и его жена Амина Окуева, сообщает в фейсбуке советник главы МВД Украины Антон Геращенко. В результате Осмаев получил ранение, его жена погибла, пишет Медуза.

Депутат Игорь Мосийчук сообщил, что Амина Окуева убита выстрелом в голову. Нападавших было двое, они вели огонь из автоматического оружия.

1 июня на Осмаева уже было совершено покушение. В него стрелял петербургский чеченец Артур Курмакаев по прозвищу Динго, который представился журналистом французской газеты Le Monde. Тогда Амине Окуевой удалось выхватить пистолет и ранить нападавшего. Курмакаев упоминался в украинской прессе как «личный киллер Рамзана Кадырова»; его подозревали в угрозах бывшему охраннику Кадырова, который был убит в 2009 году в Вене.

Адам Осмаев в 2012 году обвинялся в подготовке покушения на Владимира Путина. Сюжет о его задержании в Одессе показали по Первому каналу в феврале, незадолго до выборов, на которых Путин шел на третий срок. В итоге Осмаева осудили только за хранение взрывчатых веществ, а обвинения в терроризме сняли. В Россию его выдавать отказались.

В 2014-м Осмаев возглавлял добровольческий батальон имени ичкерийского президента Джохара Дудаева, который воевал в Донбассе. Окуева участвовала в боевых действиях вместе с ним. За службу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вручил Окуевой наградной пистолет, из которого она и стреляла в киллера в июне 2017-го.