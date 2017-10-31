Журналист и певица Екатерина Гордон заявила о своем желании участвовать в выборах президента России. Радиоведущая позиционирует себя как защитницу одиноких матерей и детей, и называет себя единственным кандидатом, чья кандидатура не согласована с Кремлем, пишет BBC.

Гордон - уже вторая за последнее время женщина, решившая участвовать в кампании: ранее о намерении баллотироваться сообщила телеведущая Ксения Собчак.

Обращение 37-летней Гордон было опубликовано на YouTube 29 октября. В коротком видеоролике она объявила, что в ходе своей кампании планирует сосредоточить внимание на проблеме защиты прав женщин и детей.

"Мы - страна матерей-одиночек, на которых всем плевать", - заявила ведущая. Она также считает, что сейчас оппозиция и правительственные силы "кормятся у одной и той же лоханки и пытаются заработать на нас деньги".

"За мной нет представителей крупного бизнеса"

В разговоре с Русской службой Би-би-си Гордон подтвердила, что планирует баллотироваться на пост президента.

"Я это решение вынашивала давно, поскольку уже пятый год занимаюсь защитой женщин и детей. Я считаю необходимым говорить о защите прав женщин и детей и бороться за них", - сказала она.

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По словам ведущей, она планирует идти на выборы как самовыдвиженка. "В России сейчас нет партий, к которым я относилась бы с симпатией и которые я бы поддерживала", - пояснила она.

Журналист рассказала, что вокруг нее уже формируется штаб, а также пул экспертов, однако конкретные имена будут озвучены позже. Гордон также отметила, что у нее нет предварительных договоренностей о финансировании кампании.

"За мной нет представителей крупного бизнеса, - заявляет она. - Те люди, которые захотят меня поддержать, в том числе финансово, смогут это сделать". При этом Гордон пообещала, что в ходе кампании будет публиковать всю информацию об источниках финансирования.

"Другие кандидаты мне безразличны"

В своем видеообращении Гордон заявила, что она - "единственный человек", чья кандидатура не согласована с Кремлем. "По моим ощущениям, сейчас нет ни одного кандидата, который действительно был бы независимым и искренне озвучивал бы свои планы и идеи", - добавила она.

Отвечая на вопрос об участии в выборах оппозиционера Алексея Навального, Гордон сказала, что "ей не очень интересно участвовать в чужих конфликтах".

"Я бы не хотела, чтобы меня сталкивали с другими кандидатами. Мне интересно озвучивать свои идеи, а не комментировать чужие. У меня нет неприязни к кому-то из кандидатов. Они мне безразличны", - сказала она.

Гордон при этом отметила, что "ей бы хотелось жить в стране, где человек, озвучивая решение стать кандидатом, не получал бы комментарии на тему того, что это опасно".

"Я надеюсь, что все будет в рамках закона и все желающие будут допущены к выборам. Другое дело, что, если у господина Навального будут реальные проблемы с законом, у него не будет такого шанса чисто юридически", - говорит она.

"Путину предложила бы должность премьера"

Ведущая отметила, что во время кампании не планирует фокусироваться на критике действующей власти или других участников выборов.

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"Я считаю Владимира Путина очень опытным политиком и предложила бы ему должность премьера. Но многое мне, разумеется, не нравится. Особенно то, как нас отвлекают инфоповодами и меняют законодательство. Многие демократические нормы терпят крах прямо на глазах. Но, конечно, опытом и поддержкой Владимира Владимировича я бы воспользовалась с удовольствием", - сказала она.

Обращение Гордон было опубликовано на сайте со словами "Гордон за баб" в адресе. По словам ведущей, на ее взгляд, слово "бабы" не должно оскорбить ее потенциальных избирателей.

"Я думала над этим и пришла к выводу, что слово "бабы" я не считаю оскорбительным. Я считаю оскорбительным отношение к женщинам в судах при их попытке получить алименты. Более того, это просто адрес страницы, запоминающийся и внятный. Кстати, я считаю себя простой русской бабой, той самой, которая на себе много что тянет", - сказала она.

"Попытка окарикатуривания"

Политолог Станислав Белковский, работающий консультантом в штабе Ксении Собчак, заявил Би-би-си, что считает выдвижение Гордон "несерьезным шагом".

"Это даже не оттягивание женского электората, потому что никакого электората у Кати Гордон нет. Речь идет о дискредитации самой идеи, что медийная персона может участвовать в выборах президента. Это попытка окарикатуривания выдвижения Ксении Собчак, которая реально может получить до 12% голосов", - заявил Белковский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу оценить выдвижение в президенты Екатерины Гордон, ранее не участвовавшей в политической жизни страны, предложил обратиться к конституции.

"В конституции России возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности или непричастности к политике. Читаем конституцию - определяем соответствие. Больше говорить не о чем", - цитирует Пескова агентство РИА Новости.

"Собчак открыла шлюзы"

Политолог Аббас Галямов в разговоре Би-би-си также предположил, что между выдвижениями Собчак и Гордон есть определенная связь.

"Конечно, нельзя исключать, что Кремль решил продолжить карнавализацию выборов и довести их до абсолютного абсурда. Но не исключаю и того, что это самостоятельное решение Гордон", - сказал Галямов.

STANISLAV KRASILNIKOV/TASS
Ранее о намерении выдвинуться в президенты сообщила Ксения Собчак

По словам политолога, Собчак своим выдвижением "открыла шлюзы". "Если человек с таким мощным антирейтингом становится кандидатом и так легко захватывает повестку, то и другие могут решить - а почему нам нельзя? Уверен, что сейчас начнется появляться еще масса таких людей", - считает он.

08:16 19 октябр

Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России

Как писали "Ведомости" в начале сентября, в администрации президента обсуждают сценарий, согласно которому "спарринг-партнером" Владимира Путина на предстоящих выборах должна стать женщина. Об этом газете рассказали собеседники в Кремле и эксперты.

Сам Владимир Путин еще не объявлял о том, пойдет ли он на новый президентский срок. Помимо него и Собчак о намерении участвовать в выборах заявили оппозиционер Алексей Навальный, которому может помешать непогашенная судимость, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский, политолог Андрей Богданов и один из лидеров движения "Наши" Борис Якеменко.

Ведущая, правозащитница, поэт-песенник

Екатерина Гордон, более известная как Катя Гордон, - радиоведущая, журналист, автор песен. Гордон долгое время работала на радиостанции "Маяк", которую покинула вскоре после конфликта в прямом эфире с Ксенией Собчак.

Большой резонанс вызвал и суд Гордон с порталом "Луркоморье", где ей была посвящена отдельная страница с грубыми высказываниями. В 2011 году журналистка потребовала взыскать с владельцев "Луркоморья" миллион рублей. Тяжба закончилась мировым соглашением, а статья о Гордон была удалена.

Еще в 2008 году Гордон основала проект "Убить интернет", заявив о намерении бороться с интернет-зависимостью.

С 2012 года Гордон владеет юридической компании "Гордон и сыновья", которая специализируется на защите прав женщин и детей.

Ведущая также занимается музыкой и пишет песни. В 2009 году Гордон создала музыкальную поп-рок-группу Blondrock, которая пыталась отобраться на конкурс "Евровидение". В прошлом году она также приняла участие в проекте "Голос" и прошла несколько раундов, но в финал не попала.

Гордон была замужем за телеведущим Александром Гордоном и дважды - за адвокатом Сергеем Жориным. В 2011 году ведущая обвинила Жорина в том, что тот серьезно избил ее. В 2014 году Гордон и Жорин вновь сыграли свадьбу, однако развелись уже через месяц.