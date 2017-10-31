Журналист и певица Екатерина Гордон заявила о своем желании участвовать в выборах президента России. Радиоведущая позиционирует себя как защитницу одиноких матерей и детей, и называет себя единственным кандидатом, чья кандидатура не согласована с Кремлем, пишет BBC.

Гордон - уже вторая за последнее время женщина, решившая участвовать в кампании: ранее о намерении баллотироваться сообщила телеведущая Ксения Собчак.

Обращение 37-летней Гордон было опубликовано на YouTube 29 октября. В коротком видеоролике она объявила, что в ходе своей кампании планирует сосредоточить внимание на проблеме защиты прав женщин и детей.

"Мы - страна матерей-одиночек, на которых всем плевать", - заявила ведущая. Она также считает, что сейчас оппозиция и правительственные силы "кормятся у одной и той же лоханки и пытаются заработать на нас деньги".

"За мной нет представителей крупного бизнеса"

В разговоре с Русской службой Би-би-си Гордон подтвердила, что планирует баллотироваться на пост президента.

"Я это решение вынашивала давно, поскольку уже пятый год занимаюсь защитой женщин и детей. Я считаю необходимым говорить о защите прав женщин и детей и бороться за них", - сказала она.

По словам ведущей, она планирует идти на выборы как самовыдвиженка. "В России сейчас нет партий, к которым я относилась бы с симпатией и которые я бы поддерживала", - пояснила она.

Журналист рассказала, что вокруг нее уже формируется штаб, а также пул экспертов, однако конкретные имена будут озвучены позже. Гордон также отметила, что у нее нет предварительных договоренностей о финансировании кампании.

"За мной нет представителей крупного бизнеса, - заявляет она. - Те люди, которые захотят меня поддержать, в том числе финансово, смогут это сделать". При этом Гордон пообещала, что в ходе кампании будет публиковать всю информацию об источниках финансирования.

"Другие кандидаты мне безразличны"

В своем видеообращении Гордон заявила, что она - "единственный человек", чья кандидатура не согласована с Кремлем. "По моим ощущениям, сейчас нет ни одного кандидата, который действительно был бы независимым и искренне озвучивал бы свои планы и идеи", - добавила она.

Отвечая на вопрос об участии в выборах оппозиционера Алексея Навального, Гордон сказала, что "ей не очень интересно участвовать в чужих конфликтах".

"Я бы не хотела, чтобы меня сталкивали с другими кандидатами. Мне интересно озвучивать свои идеи, а не комментировать чужие. У меня нет неприязни к кому-то из кандидатов. Они мне безразличны", - сказала она.

Гордон при этом отметила, что "ей бы хотелось жить в стране, где человек, озвучивая решение стать кандидатом, не получал бы комментарии на тему того, что это опасно".

"Я надеюсь, что все будет в рамках закона и все желающие будут допущены к выборам. Другое дело, что, если у господина Навального будут реальные проблемы с законом, у него не будет такого шанса чисто юридически", - говорит она.

"Путину предложила бы должность премьера"

Ведущая отметила, что во время кампании не планирует фокусироваться на критике действующей власти или других участников выборов.

"Я считаю Владимира Путина очень опытным политиком и предложила бы ему должность премьера. Но многое мне, разумеется, не нравится. Особенно то, как нас отвлекают инфоповодами и меняют законодательство. Многие демократические нормы терпят крах прямо на глазах. Но, конечно, опытом и поддержкой Владимира Владимировича я бы воспользовалась с удовольствием", - сказала она.

Обращение Гордон было опубликовано на сайте со словами "Гордон за баб" в адресе. По словам ведущей, на ее взгляд, слово "бабы" не должно оскорбить ее потенциальных избирателей.

"Я думала над этим и пришла к выводу, что слово "бабы" я не считаю оскорбительным. Я считаю оскорбительным отношение к женщинам в судах при их попытке получить алименты. Более того, это просто адрес страницы, запоминающийся и внятный. Кстати, я считаю себя простой русской бабой, той самой, которая на себе много что тянет", - сказала она.

"Попытка окарикатуривания"

Политолог Станислав Белковский, работающий консультантом в штабе Ксении Собчак, заявил Би-би-си, что считает выдвижение Гордон "несерьезным шагом".

"Это даже не оттягивание женского электората, потому что никакого электората у Кати Гордон нет. Речь идет о дискредитации самой идеи, что медийная персона может участвовать в выборах президента. Это попытка окарикатуривания выдвижения Ксении Собчак, которая реально может получить до 12% голосов", - заявил Белковский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу оценить выдвижение в президенты Екатерины Гордон, ранее не участвовавшей в политической жизни страны, предложил обратиться к конституции.

"В конституции России возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности или непричастности к политике. Читаем конституцию - определяем соответствие. Больше говорить не о чем", - цитирует Пескова агентство РИА Новости.

"Собчак открыла шлюзы"

Политолог Аббас Галямов в разговоре Би-би-си также предположил, что между выдвижениями Собчак и Гордон есть определенная связь.

"Конечно, нельзя исключать, что Кремль решил продолжить карнавализацию выборов и довести их до абсолютного абсурда. Но не исключаю и того, что это самостоятельное решение Гордон", - сказал Галямов.

STANISLAV KRASILNIKOV/TASS Ранее о намерении выдвинуться в президенты сообщила Ксения Собчак

По словам политолога, Собчак своим выдвижением "открыла шлюзы". "Если человек с таким мощным антирейтингом становится кандидатом и так легко захватывает повестку, то и другие могут решить - а почему нам нельзя? Уверен, что сейчас начнется появляться еще масса таких людей", - считает он.

Как писали "Ведомости" в начале сентября, в администрации президента обсуждают сценарий, согласно которому "спарринг-партнером" Владимира Путина на предстоящих выборах должна стать женщина. Об этом газете рассказали собеседники в Кремле и эксперты.

Сам Владимир Путин еще не объявлял о том, пойдет ли он на новый президентский срок. Помимо него и Собчак о намерении участвовать в выборах заявили оппозиционер Алексей Навальный, которому может помешать непогашенная судимость, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский, политолог Андрей Богданов и один из лидеров движения "Наши" Борис Якеменко.

Ведущая, правозащитница, поэт-песенник

Екатерина Гордон, более известная как Катя Гордон, - радиоведущая, журналист, автор песен. Гордон долгое время работала на радиостанции "Маяк", которую покинула вскоре после конфликта в прямом эфире с Ксенией Собчак.

Большой резонанс вызвал и суд Гордон с порталом "Луркоморье", где ей была посвящена отдельная страница с грубыми высказываниями. В 2011 году журналистка потребовала взыскать с владельцев "Луркоморья" миллион рублей. Тяжба закончилась мировым соглашением, а статья о Гордон была удалена.

Еще в 2008 году Гордон основала проект "Убить интернет", заявив о намерении бороться с интернет-зависимостью.

С 2012 года Гордон владеет юридической компании "Гордон и сыновья", которая специализируется на защите прав женщин и детей.

Ведущая также занимается музыкой и пишет песни. В 2009 году Гордон создала музыкальную поп-рок-группу Blondrock, которая пыталась отобраться на конкурс "Евровидение". В прошлом году она также приняла участие в проекте "Голос" и прошла несколько раундов, но в финал не попала.

Гордон была замужем за телеведущим Александром Гордоном и дважды - за адвокатом Сергеем Жориным. В 2011 году ведущая обвинила Жорина в том, что тот серьезно избил ее. В 2014 году Гордон и Жорин вновь сыграли свадьбу, однако развелись уже через месяц.