A 36,500 somoni (equivalent to more than 4,000 U.S. dollars) fine has been imposed on a resident of the city of Buston (formerly Chkalovsk) in the Sughd province for an attempt to sell his apartment for foreign currency, according to Sugdnews news agency.

