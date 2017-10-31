В сеансе приняли участие 50 любителей шахмат не только из района Джаббора Расулова, но и из Деваштича, Душанбе, Канибадама и Худжанда.

Сеанс одновременной игры в шахматы провели Международный мастер Мухаммад Хусейнходжаев и мастер спорта Таджикистана, призер Чемпионата Азии Мутриба Хотами.

Турнир организовал председатель Джаббарасуловского района Согдийской области Комил Салимзода совместно с Федерацией шахмат Таджикистана. В организацию турнира большой вклад внес академик Мунъим Абдусамадов.

По словам генерального секретаря ФШТ Илхома Юнусова такие мероприятия помогают развитию шахмат в регионах и в приобретении массовости этого вида спорта в республике.

По информации ФШТ, за последние два месяца в республике были проведены турниры в Таджикском национальном университете, Пенджикенстком педагогическом институте, в Кулябе среди любителей, в которых приняли участие более 200 поклонников шахмат.

11 ноября планируется проведение чемпионата республики по шахматам среди ветеранов.

Ильхом Юнусов отметил также результаты профессиональных шахматистов в этом году. Например, Мухаммад Хусейнходжаев занял второе место в зональном чемпионате стран Центральной Азии в Ташкенте.

«Такого результата у нас не было уже 9 лет. В последний раз в финальной стадии Кубка мира в 2008 году участвовал наш гроссмейстер Фаррух Амонатов», — сказал Юнусов.

Еще в мае этого года таджикская шахматистка Мутриба Хотами выиграла бронзовую награду чемпионата Азии среди молодежи по блицу, который прошел в Иране. До этого успехом Таджикистана в Азии считалась бронзовая медаль Икрома Ибрагимова в молодежном чемпионате континента в 2007 году в Иране.

«Сейчас наблюдается массовость, а количество в итоге переходит в качество, так что у меня оптимистические прогнозы на будущее», — уверен Ильхом Юнусов.