Штраф в размере 36,5 тысяч сомони (более 4 тысяч долларов) должен выплатить житель Бустона (бывший Чкаловск) за то, что пытался продать свою квартиру за иностранную валюту, сообщает агентство Sugdnews.

По данным агентства, мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов в момент получения 17 тысяч долларов при продаже своей квартиры.

В отношении мужчины, имя которого не сообщается, было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РТ «незаконная сделка в иностранной валюте».

В ходе судебного разбирательства вина обвиняемого была полностью доказана, и суд приговорил его к выплате штрафа в размере 36,5 тысяч сомони.

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