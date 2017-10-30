АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- 31 октября в Астане пройдет Седьмая международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса

- 31 октября в Таджикистан прибудет российская делегация во главе с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым

- 31 октября в г.Исфаре пройдет Региональная встреча представителей бизнеса и госструктур Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Встреча организована программой GIZ TFCA и проектом Hilfswerk Austria.

- 31 октября стартует отборочный турнир чемпионата Азии-2018 среди молодежи в группе «В». Матчи пройдут на стадионах городов Душанбе и Гиссар.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 31 ОКТЯБРЯ

2006 - В Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области сдан в эксплуатацию третий по счету мост через пограничную реку Пяндж, соединяющий Таджикистан с Афганистаном.

2012 - Министр образования Таджикистана подписал решение об отмене осенних каникул, которые намечались для всех школьников страны 1-8 ноября

2013 - Президент Таджикистана запустил первую очередь инновационного проекта «Безопасный город», подразумевающего установку камер видеонаблюдения на столичных дорогах;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 31 ОКТЯБРЯ

1941 года – родилась народная певица Таджикистана Гулчехра Содикова

1953 года – родился музыкант и певец Азизулло Шариф

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью -1+6, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -1+4, днем 15-20 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью -1+4, днем 18-23 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 23-25 тепла.

По Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 29-31 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 18-20 тепла.

По Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 28-30 тепла.