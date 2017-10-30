Вопросы подготовки коллекции исторических экспонатов Таджикистана к показу в Музее восточных искусств Гиме (Musee national des Arts asiatiques-Guimet) обсудит министр культуры РТ Шамсиддин Орумбекзода на встрече с руководством этого парижского музея. Таджикская делегация во главе с министром отбыла накануне, 29 октября, в Париж, сообщает пресс-служба Минкультуры.

В столице Франции Орумбекзода примет участие и выступит на заседании Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО.

«Также он встретится с представителями МИД, Минкультуры Франции и руководством Музея восточных искусств Гиме, где будут обсуждены вопросы подготовки выставки исторических экспонатов Таджикистана», - отмечается в сообщении.

Напомним, весной 2019 года в этом музее пройдет выставка исторических экспонатов Таджикистана.

Музей Гиме (Musée Guimet) назван в честь известного в XIX веке французского предпринимателя Лиона Гиме, который и придумал идею создания музея с произведениями восточного искусства. Лион был коллекционером и собирал уникальные артефакты из разных восточных стран. Его коллекция стала основой для создания музея и включала в себя экспонаты из Китая, Египта и других стран Азии. На настоящее время музей является единственным культурным учреждением Парижа, в котором собрана масса знаний о жизни восточного народа. Основан музей был в 1889 году.