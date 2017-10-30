Два юных шахматиста из Таджикистана получили приглашение на Открытый международный шахматный турнир Кубка Ассоциации шахматных федераций (АШФ) памяти М.М.Ботвинника среди юношей и девушек до 14 лет. Турнир пройдет в Москве с 1 по 9 ноября 2017 года в Центральном доме шахматиста, который также носит имя Ботвинника.

Таджикистан будут представлять воспитанники Душанбинской шахматной школы Мехриддин Шарифов (14 лет, тренер Миразиз Хидоятов) и Сабрина Абророва (12 лет, тренер Зебо Улугходжаева). Мехриддин учится в лицее для одаренных детей (бывший таджикско-турецкий лицей), а Сабрина – ученица столичной школы №55.

Как сообщается на официальном сайте организатора турнира, этот турнир принимает эстафету у прошлогоднего командного соревнования на Кубок Ботвинника, где играли 10 детских команд из России и ближнего зарубежья. Соревнование в августе прошлого года было проведено при финансовой поддержке Международного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Эта организация уже приняла заявку на проведение Кубка Ботвинника среди детских команд и в 2018 году.

«Кубок Ботвинника-2016 возродил лучшие традиции детско-юношеских турниров ХХ века, в частности, знаменитого «Турнира Дворцов пионеров», - сказано в сообщении.

В ходе нынешнего турнира свое мастерство покажут юные шахматисты из 11 государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Как сообщается, для молодых шахматистов будут созданы комфортные условия: полный прием (бесплатное проживание и питание), а также бесплатные для всех участников авиабилеты. В качестве призов победителям предусмотрены ноутбук, планшет и новейший смартфон.

Справка: Международная ассоциация общественных объединений «Ассоциация шахматных федераций», первая международная спортивная организация на постсоветском пространстве, была образована в 1992 году по инициативе четырех чемпионов мира: Михаила Ботвинника, Василия Смыслова, Михаиля Таля и Анатолия Карпова. Среди учредителей Ассоциации - шахматная федерация Таджикистана, которую ныне возглавляет вице-премьер страны Давлатали Саид.