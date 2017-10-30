29 октября появилась петиция с предложением выразить «крайнее недовольство» решением московского мэра Сергея Собянина установить в Москве за счет бюджета российской столицы памятник президенту Узбекистана Исламу Каримову, сообщает Фергана.ру.

Заметим сразу, что автор петиции дезинформирует потенциальных подписантов как минимум в одном пункте: согласно распоряжению Собянина, все работы по проектированию, изготовлению и установке памятнику, а также благоустройству территории финансирует учрежденный в Узбекистане республиканский благотворительный общественный фонд имени Каримова.

Петицию создал Георгий Городецкий - член ЛДПР, политик правоцентристского толка, сторонник визового режима со странами Средней Азии. В своем обращении на сайте Change.Org он заявляет, что «Ислам Каримов является символом среднеазиатской русофобии, беззакония и узурпации власти (правил с 24 марта 1990 года по 2 сентября 2016 года)».

Городецкий утверждает, что «в период президентства Ислама Каримова в Узбекистане безнаказанно совершались акты агрессии по отношению к русскоязычным жителям данной республики (русские, татары, обрусевшие евреи и т.д.). Русскоязычное население было лишено рабочих мест на промышленных и торговых предприятиях, в госаппарате и бюджетной сфере, были отняты квартиры и земельные участки. При Каримове русский язык стал постепенно исчезать из оборота, количество русскоязычных школ многократно сократилось, был изменен алфавит с кириллицы на латиницу».

Далее член ЛДПР перечисляет, что «по поручению Ислама Каримова в Узбекистане были осуществлены программы по дерусификации и десоветизации республики, уничтожены почти все мемориалы, посвященные Великой Отечественной Войне, переименованы населенные пункты и улицы.

При Исламе Каримове Узбекистан перестал быть союзником России – по его приказу республика вышла из ОДКБ и ЕврАзЭС. В 2002 году Каримов подписал договор с США о размещении военной базы в Ханабаде. В 2010 году Каримов отказался выплачивать России государственный долг в 700 миллионов долларов. При Каримове Узбекистан стал основным каналом поставки героина в Россию (напомним, в России от наркомании ежегодно гибнет до 100 тыс граждан России)».

Таким образом, резюмирует автор петиции, «президент Узбекистана Ислам Каримов никогда не был другом ни России, ни российского многоэтнического народа, не имел никаких заслуг ни перед Москвой, ни перед москвичами». А инициативы Собянина по увековечиванию памяти Каримова - это проявление русофобии и один из фактов нецелевого расходования бюджетных средств. «Всё это считаем основанием для постановки вопроса об утрате доверия», - говорится в петиции.

На своей странице в Facebook Городецкий выразил возмущение тем, что «вчера в честь Кадырова, объявившего джихад русскому народу, улицу в Москве назвали, сегодня Каримову, вытеснявшего русских, памятник и сквер, завтра... страшно подумать, что они придумают завтра». Он заявил, что «партия ЛДПР всегда выступала и продолжает выступать, как за визовый режим, так и против государственных подарков и почестей среднеазиатским русофобам-деспотам».

К слову, в октябре 2005 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что «президент России должен быть похож на президента Узбекистана Ислама Каримова. Вот у него никогда не будет своей Чечни. Там был такой город Андижан, а сейчас ни города, ни экстремистов. И порядок!»

Согласно распоряжению мэра Москвы, памятник Каримову в Москве должен быть установлен до 31 декабря 2019 года. Ранее сообщалось, что монумент изготовит известный британский скульптор Пол Дэй (Paul Day).