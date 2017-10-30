На одной из лондонских улиц безработный британец нашел флешку с 2,5 гигабайтами секретной информации о безопасности аэропорта Хитроу. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Мужчина сообщил, что направлялся в библиотеку, чтобы воспользоваться интернетом в поиске работы, и нашел флешку в районе Квинс-Парке, расположенном на западе Лондона.

Вчера, 29 октября, пресс-секретарь аэропорта Хитроу подтвердила, что инцидент действительно имел место. По ее словам, флешка содержала конфиденциальную информацию о мерах безопасности на аэродроме, в частности маршруты безопасности, расписание, типы идентификации, необходимые для доступа к безопасности, карты с детальным описанием места расположения камер безопасности и сети туннелей и маршрутов для эвакуации.

По данным газеты The Sunday Mirror, USB-накопитель также содержал маршрут и меры безопасности, к которым прибегают во время визитов королевы Елизаветы II в аэропорту.

Администрация Хитроу заверила, что пересмотрит планы безопасности. Сейчас в аэропорту начали внутреннее расследование.