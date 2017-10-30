Уральский государственный экономический университет готов сотрудничать с Таджикистаном. Об этом заявил ректор УрГЭУ Яков Силин 26 октября на встрече с делегацией Таджикского института предпринимательства и сервиса в Екатеринбурге, сообщается в распространённом пресс-релизе.

«Мы можем закрепить наше сотрудничество соглашением, прописать в нем конкретные шаги, - отметил Силин. - Ваши студенты могут приехать к нам обучаться по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры».

Глава таджикской делегации ректор Таджикского института предпринимательства и сервиса Диловар Кодирзода отметил, что таджикские студенты заинтересованы в получении образования в российских вузах.

«У наших студентов есть большое желание обучаться в российских вузах, - сказал он. - Я бы хотел, чтобы мы начали сотрудничество в этом направлении».

Д. Кодирзода пригласил представителей УрГЭУ принять участие в Неделе Российского образования, которая проводится таджикским вузом совместно с Министерством образования Республики Таджикистан.

В сообщении отмечено, что на сегодняшний день в экономическом вузе Екатеринбурга обучаются студенты из 32 стран мира. УрГЭУ имеет 109 договоров о международном сотрудничестве с зарубежными учреждениями, подписаны и действуют межвузовские соглашения с учебными заведениями 29 стран, в том числе с вузами Казахстана, Германии, Франции, Китая, Южной Кореи, Беларуси и других стран.