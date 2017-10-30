Два человека погибли во время стрельбы на любительском футбольном матче в мексиканском городе Чильпансинго штата Герреро.

Бандиты открыли огонь по футболистам во время игры. Три человека были ранены, двое позже скончались, еще один находится в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

По данным портала MVS Noticias, группа вооруженных людей открыла огонь по игрокам прямо на футбольном поле. В итоге были ранены три человека, двое из которых скончались, еще один находится в тяжелом состоянии.

Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, здесь разворачивается война группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.