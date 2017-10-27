Фильм «Воздушный Сафар» таджикских кинематографистов получил приз на XVIII Открытом кинофестивале комедии «Улыбнись Россия», который проходил недавно в Туле.

Приз «За улыбку Востока» за фильм «Воздушный Сафар» режиссера Далера Рахматова вручила президент фестиваля известный режиссер Алла Сурикова, автор таких фильмов, как «Человек с Бульвара Капуцинов», «Хочу в тюрьму», «Две стрелы», «Чокнутые».

Главным арбитром смотра выступили зрители, оценивавшие фильмы при помощи специальных анкет. Отбирали лучшие фильмы в двух конкурсах – внутреннем и международном.

В итоге - гран-при российского фестиваля удостоилась лента «Жили-были» режиссера Эдуарда Парри.

Гран-при международного конкурса достался французской ленте «Безумные соседи» режиссера Филиппа де Шаврона.

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В фестивальном конкурсе принимали участие более 60 комедий из России, Германии, Индии, Италии, Франции, Казахстана, Таджикистана и других стран. Гостями фестиваля стали такие знаменитости как Сергей Никоненко, Всеволод Шиловский, Иван Охлобыстин, Светлана Светличная, Ирина Розанова, Федор Добронравов, Лариса Голубкина, Эммануил Виторган, Ольга Кабо, Борис Грачевский и многие другие.

Жюри фестиваля возглавлял известный сатирик Аркадий Инин, чей первый фильм в качестве сценариста, по его собственному признанию, был снят на «Таджикфильме».

Мировая премьера фильма «Воздушный Сафар» прошла на фестивале "Шелковый путь" в Китае в 2015 году.

Комедийный фильм совместного производства киностудии «Таджикфильм» и студии Art-Vision «Воздушный Сафар» был показан также на российском кинофестивале «Киношок» в Анапе, а затем был показан в США.

Его демонстрировали также в рамках 16-го Форума национальных кинематографий в Москве в конце прошлого года.

Как отмечают те, кто смотрел фильм, он получился очень легким, добрым, позитивным и смотрится на одном дыхании.

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