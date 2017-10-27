В апреле 1933 года прошла Первая конференция по изучению производительных сил Таджикской ССР, созванная Академией наук СССР. Конференция во многом определила будущее Таджикистана: были намечены основные направления развития промышленности и сельского хозяйства, пути повышения культурного уровня таджикского народа.

До создания Таджикской базы Академии наук СССР, которую возглавил крупный ученый, академик Сергей Федорович Ольденбург, исследованиями природных богатств Таджикистана, его флоры и фауны, его климатических условий и истории материальной и духовной культуры занимались многочисленные экспедиции, направляемые из Москвы и Ленинграда. В конце 20-х - начале 30-х годов геологические исследования Таджикистана проводили Д.В. Наливкин, Д.И. Щербаков, А.П. Марковский, Г.Л. Юдин и другие известные ученные. Много сил и знаний делу развития науки в Таджикистане отдали такие видные ученые, как академики и члены-корреспонденты Академии наук СССР Е.Н. Павловский, А.Е. Ферсман, В.Л. Комаров, Н.П. Горбунов, Е.Э. Бертельс, Н.И. Вавилов и многие-многие другие.

Под руководством академика С.Ф. Ольденбурга в апреле 1933 года прошла Первая конференция по изучению производительных сил Таджикской ССР, созванная Академией наук СССР. На конференции обсудждались все вопросы развития народного хозяйства и культурного строительства в Таджикистане. Конференция во многом определила будущее Таджикистана: были намечены основные направления развития промышленности и сельского хозяйства, пути повышения культурного уровня таджикского народа. Решения конференции базировались на богатом фактическом материале, который был собран комплексными экспедициями, организованными Академией наук СССР для изучения природных ресурсов, экономики и культуры Советского Таджикистана.

1 /9 Президиум торжественного заседания открытия Первой конференции по изучению производительных сил Таджикской ССР.

Выставочным комитетом под председательством директора Института востоковедения АН СССР академика Сергея Федоровича Ольденбурга была подготовлена и осуществлена большая выставка производительных сил Таджикистана, отражавшая итоги выполнения первой пятилетки и перспективы развития экономики во второй пятилетке. Выставку за время ее работы посетило более 15 тысяч человек. 25 мая 1933 года выставка закрылась, и в начале июня все материалы и экспонаты были отправлены в Сталинабад.

И уже в 1934 году был открыт Исторический музей Таджикистана.

Прошли десятилетия с той первой и очень важной для нашей страны конференции. Многие научно-практические рекомендации ученых в области геологии, хлопководства, биологии, метеорологии, истории, химии были реализованы еще в 30-е, 40-е, 50-е годы 20-го века. Так, успехи в развитии науки в Таджикистане дали возможность еще в 1941 году реорганизовать Таджикскую базу Академии наук СССР в Таджикский филиал Академии наук СССР. Секторы базы были преобразованы в научно-исследовательские институты.

Сегодня мы впервые публикуем полный фоторепортаж о Первой конференции по изучению производительных сил Таджикской ССР - историческом событии, ставшем переломным этапом в развитии науки нашей страны.

В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и из личного архива автора.