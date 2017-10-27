Узбекистан предложил Таджикистану обменяться книгами. В письме первого заместителя узбекского агентства по полиграфии и информации Мизроба Мавлонова на имя министра культуры Таджикистана Шамсиддина Орумбекзода предлагается начать реализацию художественной литературы таджикских авторов в Самарканде и Бухаре и узбекских авторов в Душанбе, сообщил «АП» источник в Минкультуры Таджикистана.

Продажа таджикских книг в Узбекистане была прекращена в средине 90-х годов прошлого года.

В годы существования СССР в Самарканде существовал единственный магазин по продаже только таджикских книг, в городах и районах соседнего государства, где компактно проживали таджики, в книжных магазинах наряду с узбекскими книгами продавались и таджикские книги.

В Таджикистане свободно реализовались книги узбекских авторов, кроме того, в Душанбе издавались книги узбекоязычных писателей и поэтов Таджикистана.

В Минкультуры заверили, что вышеназванная инициатива узбекской стороны в обязательном порядке будет поддержана.