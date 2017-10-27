Баткенскую область Кыргызстана считают родиной ковроделия, но традиции соседей распространились и за ее пределами, например, в Исфаре Согдийской области, где преимущественно живут этнические кыргызы. Бахри Сулейманова и ее соседки – мастерицы-ткачихи, которые переняли это ремесло у своих мам и бабушек.

Село Матпари Исфаринского района Согдийской области считается родиной кыргызского ковроткачества в Таджикистане. Только здесь мастера изготавливают преимущественно красно-черные безворсовые ковры – кокма и ворсовые ковры – патгилемы. Ковры матпаринских мастериц отличаются геометрическим рисунком и яркой цветовой гаммой.

Мастер ковроткачества Бахри Сулейманова рассказывает, что занимается этим промыслом уже лет 40, а научилась всему у своей матери. Женщина говорит, что изготовление ковров помогает не только заработать на жизнь, но и поддерживать и передавать из поколения в поколение старинный промысел, которым занимались ее предки. Она научила ковроткачеству своих дочерей и невесток, нередко к ней за советом приходят соседки и знакомые. Кстати, местным девушкам, выходящим замуж, в качестве приданного обязательно дают ковер.

Уникальность ковров, изготавливаемых матпаринскими мастерицами в том, что все они работают вручную, а не с помощью машинного оборудования.

Процесс работы заключается, во-первых, в обработке шерсти. Для этого, из овечьей и козьей шерсти, которую заранее моют, изготавливают пряжу. На специальном ткацком станке апаи Бахри прядет нитки, затем окрашивает их.

Кстати, для получения красок мастерицы применяют натуральное сырье, такое как гранат, лук, грецкий орех. Ковровые изделия в этой местности лишены пестроты, выделяются гармоничным сочетанием контрастных тонов и оттенков, свидетельствуя о высоком художественном мастерстве и тонкости вкуса ковровщиц. Обычно используются сочетания красно-гранатового цвета с черным, где пропорции узора равны фону.

Ковры ткут на простом горизонтальном станке - дукане. Как рассказывает апаи Бахри, станок раньше изготавливали из четырех деревянных брусьев, а позднее – из двух жердей и трех палок, служивших для создания зева, его раскрытия и перемены ниток основы. Ворсовые узлы прибивают деревянным гребнем с зубьями-тухмоком, ворсовую нить отрезают ножом, а ворс подравнивают ножницами.

Ковры большого размера (3х4 метра) ткут одновременно четыре человека, ведь это коллективная работа. «Безворсовые ковры мы изготавливаем за 3-4 дня, а ворсовые за две недели, - рассказывает Бахри Сулаймонова, - И для них необходимо 10 кг пряжи черного цвета, 10 кг – красного и еще 3 кг хлопковых прочных ниток, которые мы покупаем на рынке».

Стандартный безворсовый ковер «кокма» стоит 800-1000 сомони, а ворсовый «патгилем» - порядка 3000 сомони. Также по договорной цене мастера могут изготовить комплект для сидений автомобиля.

Для себя местные жители ткут ковры из натуральной некрашеной шерсти, и хотя у него совсем нет «товарного» вида, эти ковры самые экологически чистые, считают мастерицы.

В силу природных качеств, этими видами ковров можно пользоваться веками, ведь они из 100% шерсти. «После каждой стирки, эти ковры как новые. Они имеют лечебные качества, стоит полежать на них или походить, как боли в ногах и пояснице проходят», - рассказывает Бахри Сулейманова.

Одним словом, чтобы оценить красоту и пользу кыргызских ковров, изготовленных в Таджикистане, вам обязательно надо приехать в Исфару и увидеть все своими глазами.

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