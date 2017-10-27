Эксперты UBS насчитали в Азии 637 миллиардеров против 563 в США. Уступив в численности, американцы пока превосходят общим богатством: совокупный капитал американских миллиардеров оценивается в $2,8 трлн, азиатских — в $2 трлн, сообщает РБК.

За 2016 год число долларовых миллиардеров в мире выросло примерно на 10%, а их совокупное состояние — на 17%, следует из доклада Billionaires Report-2017, подготовленного экспертами UBS и PwC.



Объединенный капитал имеющихся в мире 1542 миллиардеров (годом ранее было 1397) авторы доклада оценили в $6 трлн, что на $892 млрд превышает результат прошлого года.

В докладе особо подчеркивается, что по итогам 2016 года количество миллиардеров, представляющих страны Азии, впервые в истории превысило количество миллиардеров США. По данным UBS/PwC, новые миллиардеры в Азии в прошлом году появлялись раз в два дня, в результате за год с учетом выбытия некоторых бизнесменов из числа миллиардеров их число за год увеличилось на 23% (с 520 до 637 человек), тогда как в США — только на 5% (с 538 до 563 человек).



Наибольший вклад в увеличение количества миллиардеров в 2016 году внес Китай, где их число выросло сразу на 67 человек, до 318. В Индии за 2016 год стало на 16 миллиардеров больше, что увеличило их общее количество до ста.

Наибольшие темпы роста Азия продемонстрировала в 2016 году и в наращивании совокупного состояния местных миллиардеров. За год оно выросло сразу на 31% против 15% в США и 5% в Европе. Тем не менее США по-прежнему остаются лидером по размеру объединенного капитала проживающих здесь супербогачей: к концу 2016 года он, по оценке UBS/PwC, составлял $2,753 трлн против $1,965 трлн в Азии и $1,319 трлн в Европе.

Из доклада следует, что средний возраст миллиардера в 2016 году составлял 63 года, при этом азиатские (59 лет) и особенно китайские (55 лет) богачи в среднем заметно моложе своих конкурентов из США (67 лет) и Европы (66 лет). По подсчетам UBS/PwC, в Азии миллиардерами становятся в среднем на шесть лет раньше, чем в США, и на семь лет раньше, чем в Европе.



Авторы доклада отмечают, что примерно 39% совокупного состояния миллиардеров мира принадлежит сейчас людям в возрасте 70 лет и старше. По оценке экспертов, в ближайшие 20 лет стареющие миллиардеры передадут по наследству или завещают на благотворительность до $2,4 трлн. При этом наиболее высока доля миллиардеров в возрасте старше 70 лет в Европе (примерно 53%), тогда как в Азии 81% миллиардеров еще не достиг этого возраста.