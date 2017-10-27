Японская культурная миссия посетит Таджикистан с 1 по 3 ноября 2017 года. Во время визита член культурной миссии - известный японский дизайнер Джунко КОШИНО планирует провести показ мод для жителей Таджикистана.

Г-жа Джунко КОШИНО проводила показы мод по всему миру, включая Пекин, Нью-Йорк, Вьетнам, Кубу, Польшу и Мьянму. В 2006 году она была удостоена ордена «Cavaliere dell Ordine della Stella della Solidarieta «Italiana» (Рыцарь ордена звезды солидарности итальянца). Она также является членом оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Токио 2020 и Специальным посланником на Экспо 2025 в городе Осака.

Показ мод состоится 2 ноября сего года в 16:00 в Российско-таджикском (славянском) университете.

В рамках мероприятия состоится презентация коллекции одежды от г-жи Джунко КОШИНО и таджикского дизайнера г-жи Нафисы ИМРАНОВОЙ.

После показа коллекции одежды, будет продемонстрирован японский фильм «Всегда: Закат на Третьей Авеню 3» (фильм об Олимпийских играх в Токио в 1964 году, выпуск фильма: 2012 год).

Вход бесплатный. Места ограничены.

Данное мероприятие будет организовано совместно с Японским Фондом, Посольством Японии в Республике Таджикистан, Министерством иностранных дел Республики Таджикистан, Министерством культуры Республики Таджикистан и Российско-таджикским (славянским) университетом.