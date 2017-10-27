В обновленном рейтинге «самых сильных паспортов» (Individual Passport Power Rank) Таджикистан поделила 148-ое место с Узбекистаном и Гаити. Таджикский загранпаспорт позволяет таджикистанцам посещать без визы 54 страны мира.

Согласно составленному канадской консалтинговой компанией Arton Capital рейтингу, граждане Таджикистана из этих стран в 31 могут попасть без визы, а в 23 – с оформлением визы по прибытию.

Единоличным лидером рейтинга в обновленном рейтинге стал Сингапур. С паспортом этой страны можно посетить без визы или получить ее по прибытию 159 стран мира.

Второе место у Германии (158), третье и четвертое поделили Швеция и Южная Корея (по 157).

Самый слабые паспорта у Ирака и Пакистана (по 26 стран), Сирии (29) и Афганистана (22).

На пространстве бывшего СССР больше всего стран (по 149) могут без виз посетить жители Литвы и Латвии. Далее следуют граждане Эстонии (148), Украины (120), России (108), Грузии и Молдовы (по 105).

Сравнительно слабые паспорта у жителей Азербайджана (64), Армении (59), Кыргызстана (58), Таджикистана и Узбекистана (по 54), Туркменистана (48).

В целом, рейтинг охватывает 199 стран мира.