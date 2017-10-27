В фонде Национального музея Таджикистана хранятся работы великих русских и западноевропейских художников, но их картины душанбинцы и гости столицы давно не видели.

Корреспондент «АП» первым из журналистов попал в хранилище нашего музея и увидел некоторые картины мировых знаменитостей своими глазами. Однако вопросы все равно остались.

О том, что в Душанбе хранятся работы величайших русских и западноевропейских художников, жители столицы уже толком не помнят. Они давно сняты с постоянной экспозиции, в которой находились в советские времена и в 90-е годы. Сначала картины были в историко-краеведческом музее им. Бехзода, в 1999 году он получил статус «национального», и, вероятно, тогда картины и убрали из постоянной экспозиции. В 2000 году «АП» впервые подняла вопрос о том, почему в Душанбе больше не выставляются картины знаменитых художников, и тогда руководство музея обвинило журналистов в дилетантстве, указав, что ни один музей в мире не выставляет все свои экспонаты сразу.

К этой теме мы вернулись спустя 11 лет, музей еще был в старом здании, и его руководство сказало, что картины будут выставлены, когда построят новое. Картины не выставили, и в 2014 году мы снова о них вспомнили, тем более что в 2013-м музей разместился в новом здании с экспозиционной площадью в 15 тысяч квадратных метров. Но журналистам «АП» сказали, что места все равно для этих работ нет и в залах, посвященных живописи, выставлены картины советских и современных таджикских художников.

Эти работы до сих пор представлены на третьем этаже Национального музея. Полотна с изображениями хлопкоробов, ткачих, доярок, новых колхозов датированы 30-ми, 70-80-ми годами прошлого века. Большая часть экспозиции отдана под советский реализм, впрочем есть работы современных художников; есть резьба по дереву, есть орнаментальная роспись «кундаль». Но ничего старше 30-х годов XX столетия и созданного за пределами нашей страны в зале живописи нет. А ведь могло быть.

Новое здание Национального музея Таджикистана

Какие картины прячут в фонде?

В историческом очерке «Сталинабад - столица Таджикской ССР», выпущенном в 1959 году издательством «Таджикгосиздат» на 292-й странице перечислены фамилии художников с мировыми именами, чьи работы были переданы в столицу нашей республики из Москвы и Ленинграда. Итак, среди подарков там значатся работы Ивана Крамского - художника, который писал портреты русских царей, Льва Толстого, Боткина, чья картина «Неизвестная» считается мировым шедевром. Его ученика – Ильи Репина, чьи работы - «Бурлаки на Волге» или «Иван Грозный и его сын» - знают даже дети; Ивана Айвазовского, талант которого так страстно восхищал Петра Третьякова. А еще работы Сурикова, Левитана, Поленова, Васнецова, Маковского, Серова и Шишкина.

Все эти работы, а также картины тоже достаточно знаменитых советских художников, например Герасимова и Грабаря, были переданы нам в 1947 году.

Кроме того, в нашем музее, судя по сообщениям местных СМИ, есть и работы западноевропейских мастеров: картины Рафаэля Санти, Солье, Вильгельма Амберга, Джованни Беллини, Гюстава Курбе.

Администрация музея утверждает, что иногда эти картины все-таки выходят в свет, но только на временных выставках. Из постоянной экспозиции их убрали и возвращать, судя по всему, не планируют.

Русских художников показывали в 2012 году, западноевропейских – в 2014-м

Директор Национального музея Абдували Шарифзода о том, что в нашем фонде хранятся работы художников, знаменитых на весь мир, рассказывает не без удовольствия. Говорит, что картины в полном порядке, потому что здание музея оборудовано по последнему слову техники, а вот в старом их хранение вызывало опасения. Но о том, чтобы перевести их пусть даже из самого современного хранилища в выставочные залы, речи нет.

2. В хранилище, как в кино – идеальная чистота, нужная температура воздуха: +19 градусов - и подходящая влажность. фото предоставлены Национальным музеем Таджикистана

- Ни один музей в мире не имеет возможности выставлять сразу все свои экспонаты в экспозиции, - объясняет он. - Потому что музейные коллекции значительно больше, чем их экспозиционная площадь. Каждый музей имеет свой научно-тематический план. Национальный музей Таджикистана в первую очередь должен показывать историю таджикского народа с древнейшего периода и до наших дней.

По его словам, в выставочных залах изобразительного искусства сейчас размещаются работы основателей современной таджикской живописи, которые писали свои картины в советский период. Это постоянная экспозиция.

- Но мы проводим различные временные выставки – тематические и персональные. Например, каждый год к 8 Марта создаем экспозицию «Изображение женщины в произведениях таджикских художников», организовываем персональные выставки местных современных мастеров, - рассказывает Шарифзода. - Кроме того, мы периодически выставляем картины западноевропейских и русских художников, о которых вы говорите. В 2014 году была организована временная выставка, посвященная европейской неделе в Таджикистане, тогда мы показали европейскую коллекцию нашего музея, было выставлено 58 произведений. В 2012-м выставляли русских художников.

Директор музея утверждает, что, несмотря на то что картины мировых знаменитостей годами держат в фонде, за их состоянием следят реставраторы.

- Конечно, реставраторов в республике не хватает, в советские времена очень мало готовили людей этой профессии, но у нас остались высококлассные специалисты, которые проходили стажировки в Москве и Ленинграде; сейчас они готовят молодые кадры, - говорит Шарифзода. – Они тщательно следят за картинами, которые есть в нашем музее, как в выставочных залах, так и в хранилище. Когда требуется, проводят реставрацию. Так что картины в полном порядке.

В хранилище

«Полный порядок» нам показали. По словам Шарифзода, мы стали первыми журналистами, которые попали в хранилище нашего Национального музея. Оно находится в подвальном отсеке здания, и вход туда доступен только некоторым сотрудникам музея. Здесь всё как в кино – идеальная чистота, нужная температура воздуха: +19 градусов - и подходящая влажность. На новых стеллажах хранятся музейные экспонаты; вот зал керамики, вот – скульптуры, а в зале по центру - картины.

Снимать в хранилище нельзя. Нас ведут к стеллажу, где хранятся работы великих русских художников. Судя по табличкам на картинах, это работа Ивана Крамского «Портрет Громова», вот две работы Валентина Серова – «Деревенская улица» и «Натурщик», Василий Верещагин и портрет его кисти «Таджик», знаменитый русский пейзажист Иван Шишкин – картины «Сосны» и «Пейзаж со стадом», Василий Суриков - «Вид из окна», Исаак Левитан – «Альпийские горы», Иван Айвазовский – «Морской пейзаж», картина 1899 года, и многие другие.

- В музейной книге поступлений все картины, которые были переданы в нашу столицу из Москвы и Ленинграда, перечислены, - говорит Шарифзода. - Абдумаджид Хошмухаммедов (один из основателей музея изобразительных искусств им. К. Бехзода. – Ред.) старался обогатить коллекцию и выстраивал очень хорошие отношения со своими коллегами из Москвы и Ленинграда, в его времена в Душанбе попало много картин, например, из Третьяковского галереи. Кроме того, часто производились обмены: мы отправляли в центральные музеи СССР свои этнографические экспонаты, а взамен получали работы знаменитых, мировых мастеров.

- Подлинность этих работ ни у кого не вызывает сомнений?

- На каждую картину у нас есть соответствующий документ. В нашем фонде, конечно, есть работы, о подлинности которых спорят искусствоведы. Например, у нас есть картина неизвестного автора, которая датирована 16-м веком, но профессиональной оценкой этой работы еще никто не занимался. Но это не означает, что наши научные сотрудники вообще не изучают картины, которые хранятся в национальной фонде. Мы сотрудничаем с коллегами из музеев Москвы и Санкт-Петербурга, иногда они просят у нас информацию об имеющихся картинах, которую мы предоставляем. Мы стараемся проводить экспертизы и в будущем планируем выпустить каталоги по всем направлениям нашей экспозиции.

​​​​​​​Душанбе в списках не значится

Похоже, такие каталоги, особенно в цифровом формате, нашему музею очень нужны. А еще нужны тщательные экспертизы картин знаменитых художников, которые у нас есть. Дело в том, что в интернете совершенно нет информации об этих работах, соответственно нет их изображений; Душанбе не значится ни в одном списке собраний картин выдающихся художников, тогда как все наши ближайшие соседи в них есть.

Например, открываем официальный сайт, посвященный творчеству Исаака Левитана. Здесь собрана максимальная информация о художнике, перечислены все его картины, рисунки и эскизы. У Левитана действительно есть серия работ, посвященных альпийским горам: картины «В Альпах весной» (частное собрание, Киев), «Альпы. Снега» (Екатеринбургский музей изобразительных искусств), «Альпы» (Нижегородский государственный художественный музей); но полотна «Альпийские горы», которое вроде хранится в нашем музее, в этом списке нет.

Более того, здесь же перечислены и музеи, в которых представлены картины Левитана, и среди них отмечены Государственный музей искусств Узбекистана в Ташкенте, Государственный музей изобразительных искусств Кыргызстана в Бишкеке, Государственный музей искусств им. А.Кастеева Республики Казахстан в Алматы; Душанбе в этом списке нет.

Теперь Иван Айвазовский. В 2006 году мы писали о том, что картина этого художника, которая хранится в нашем музее, будет отреставрирована специалистами из НПО «Реставраторы без границ». Но тогда мы называли эту картину (а значит, так говорили нам источники информации) «На море. 1899 год». Теперь к картине прикреплена карточка с другим названием – «Морской пейзаж. 1899 год».

На официальном сайте Айвазовского отмечается, что его картина «Морской пейзаж» - только 1870 года - экспонируется в Национальной галерее Армении в Ереване. Есть рисунок под названием «Морской пейзаж» (1850-е), и он находится в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге; картина с похожим названием - «Морской пейзаж в Крыму», 1866 года, и она в Бишкеке; есть «Морской пейзаж. Коктебель» (1853) - эта работа выставлена в Феодосии.

Картина под названием «На море» тоже нигде не значится; есть «Закат на море. 1899 год» - она в Литературном музее Москвы.

Почти такая же история и с Иваном Крамским: в каталоге его произведений есть «Портрет Громовой» (1863), хранится в Третьяковской галерее, у нас – «Портрет Громова», о котором нет информации. То же самое и с картинами других художников.

Об этих нестыковках и отсутствии информации о коллекции мы спросили у Шарифзода.

- Ну, во-первых, интернет – это не та площадка, которой стоит доверять. А во-вторых, значит, исследователи творчества этих художников плохо работали, - сказал он.

«Это национальное достояние народа, и его нельзя прятать»

Знаменитый таджикский искусствовед Лариса Додхудоева картины знаменитых русских и западноевропейских художников, которые были выставлены еще в старом здании музея, хорошо помнит. И объясняет, что отсутствие информации об этих работах в интернете, возможно, объясняется тем, что мы сами не предоставляем ее исследователям творчества художников.

- Эти картины – наше национальное достояние, и где их еще выставлять, как не в Национальном музее? - говорит она. – В Британском национальном музее в постоянной экспозиции находятся экспонаты из Амударьинского клада, в Национальной библиотеке Парижа выставлены рукописи из Бухары; почему бы нам не показать, какими сокровищами мы обладаем? Если для этих картин нет места в Национальном музее, пусть передадут их в другие музеи страны. Но показывать их нужно.

Другой наш источник, который попросил не называть его имя, отметил, что вокруг картин великих мастеров, которые хранятся в нашем фонде, уже не первый год ходят «нехорошие» слухи и в СМИ, и в кругах художников и, чтобы их развеять, проще всего их показать.

- Этими картинами должны заниматься местные научные сотрудники: писать о них статьи, публиковать в международных изданиях. Возможно, они и пишут, но, видимо, до зарубежных научных кругов их работы не доходят, - говорит он. – Поэтому Душанбе и нет в списках городов, в которых хранятся мировые шедевры. Сюда не приезжают исследователи творчества этих мастеров, никто не пытается удостовериться в их подлинности.

Картины выдающихся мастеров помнит и таджикский историк Гафур Шерматов. По его словам, в последний раз он видел их в постоянной экспозиции в конце 90-х.

- Я помню эти работы еще со школьных времен, потом, когда занимался историческими исследованиями, выяснил, что часть картин русских художников была передана нам в 1947 году в соответствии со специальным решением правительства СССР, - рассказывает он. - Я считаю, что русский народ, который присутствует в нашей стране со дня основания Таджикской ССР, уже является частью нашей национальной культуры. И, соответственно, работы великих русских мастеров отчасти и наша история и, точно, наше национальное достояние.

Кроме того, Шерматов отмечает, что с помощью постоянной экспозиции работ таких выдающихся мастеров Таджикистан мог бы позиционировать себя для туристов не только как республика с красивой природой, но и как государство, которое обладает коллекцией мировых шедевров.

Ведь обладает же?