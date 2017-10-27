Туркменистан сегодня, 27 октября, празднует один из своих самых главных государственных праздников – День независимости. Страна эта достаточно закрытая, поэтому в официальной хронике нам, скорее всего, расскажут о ярких торжествах, прошедших в этот день в честь знаменательной даты.

Наш партнер «Открытая Азия онлайн» решила разбавить сегодняшние официальные сообщения и собрала несколько правил, по которым живет независимый Туркменистан.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЬГОТЫ УБИРАЮТ

Те самые бесплатные соль, газ, электричество и воду, к которым апеллировали защитники политической системы Туркменистана, совсем скоро полностью исчезнут. Они появились в 1993 году и в соответствии с указом Сапармурата Ниязова, первого президента республики, должны были действовать до 2030 года.

Однако в начале октября этого года на Совете старейшин президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил, что считает целесообразным поэтапно ввести платежи за использование электричества, газа, воды и соли. При этом он подчеркнул, что инициатива исходит от Совета старейшин.

Turkmenportal.com

Впервые предложение об отмене бесплатных льгот действительно прозвучало в ходе заседания Совета старейшин в 2015 году. Один из представителей совета тогда заявил, что население страны «так хорошо живет в эпоху могущества и счастья, что может без проблем платить за газ, воду, соль и электричество».

В июне 2017 года президент согласился, что система льгот стала полностью неэффективной, и поручил ее аннулировать. После этого от жителей страны стали повсеместно требовать справки об установке счетчиков воды и оплату водоснабжения за 2016 год, хотя президент поручил отменить льготы позже.

БЕНЗИН ДАВНО НЕ БЕСПЛАТНЫЙ

До недавних пор в пользу туркменских властей работал еще один аргумент – бесплатный или совсем дешевый бензин для населения. До 2008 года цена на бензин для граждан Туркменистана составляла около $0,02 за литр. С 2008 года владельцы автомобилей стали получать талоны на бесплатные 120 литров топлива в месяц, но в 2014 году бензин снова стал платным.

edwardjournal.livejournal.com

Впрочем, по данным GlobalPetrolPrices на 6 февраля 2017 года, цена бензина в Туркменистане составляла $0,28 за литр (дешевле только в Саудовской Аравии и Венесуэле).

МАШИНЫ – ТОЛЬКО БЕЛЫЕ

А вот что касается запретов, то за 26 лет независимости в Туркменистане чего только не запрещали: цирк, оперу, государственную филармонию и даже красные галстуки. Что-то потом снова разрешали, но, тем не менее, запретов туркменистанцам хватает.

Например, в 2015 году в стране был введен неофициальный запрет на импорт, покупку и продажу черных автомобилей. Кроме того, в Ашхабаде прекращен техосмотр черных машин.

Turkmenportal.com

Независимые туркменские журналисты, которые работают за пределами страны, тогда сообщали: этот запрет связан с тем, что с сентября 2014 года Бердымухамедов пересадил чиновников с черных служебных машин на белые. Лидер Туркменистана считает, что белый цвет приносит удачу. Кроме того, Ашхабад тратит миллиарды долларов на покрытие стен всех своих учреждений мрамором белого цвета, и, по мнению туркменских властей, черные автомобили портят наводимую красоту.

И НИКАКИХ КОНДИЦИОНЕРОВ!

Ашхабад – самая жаркая столица Центральной Азии: летом температура здесь достигает 50 градусов жары. Однако это не помешало властям начиная с 2012 года демонтировать кондиционеры. Последняя волна расправы со сплит-системами прошла летом этого года в преддверии Азиатских игр. Журналисты сообщали о том, что рабочие с кондиционерами не церемонились и не следили даже за тем, чтобы не повредить оборудование. Демонтаж происходил, даже если в квартире не было хозяев.

Радио «Аззатык»

Кстати, в 2014 году после очередной попытки демонтировать кондиционеры возмущенные жители вышли на спонтанную акцию протеста, не дав автомобилям с подъемниками проехать к домам. После этого, чтобы успокоить жильцов, власти пообещали установить декоративные ниши-балкончики на домах, куда будут помещены сплит-системы, но обещание они свое не выполнили и продолжили снимать кондиционеры. Причины? Блоки сплит-систем на домах портят вид города.

СИГАРЕТЫ – ТОЖЕ ПОД ЗАПРЕТОМ

Но если от жары, по мнению туркменских властей, народ не умрет, то от сигарет – может. В 2016 году в этой стране полностью запретили продажу табачных изделий. Согласно данным независимого портала Chrono-TM, штраф за продажу сигарет составляет примерно $1,7 тыс. При этом в республике появился черный рынок сигарет, где стоимость пачки доходит до $12.

Pikabu.ru

Этот запрет в СМИ связали с тем, что президент Туркменистана одержим здоровым образом жизни. В 2011 году в стране были повышены акцизы на табак, а в 2013 году было запрещено курение в общественных местах. По данным ВОЗ, Туркменистан стал страной с наименьшей долей курильщиков в мире.

НО КОННЫЕ СКАЧКИ – В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

В Туркменистане с 15 октября этого года работники госучреждений должны обязательно посещать конные скачки. На местные ипподромы учителя и другие бюджетники ходят в воскресенье – свой законный выходной день. За отказ – моментальное увольнение. По словам учителей, руководство отвергает любые уважительные причины, будь то болезнь, почтенный возраст или семейные обстоятельства.

Gazeta.ru

«В одной из школ на скачки отправили женщину пенсионного возраста, у которой третья стадия рака, на руках имеются все медицинские справки и заключения, но и ее вынудили в семь утра быть на ипподроме», - рассказывают журналисты издания «Альтернативные новости Туркменистана».

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ПЕРЕНОСИТСЯ

Кстати, в этом году Туркменистан празднует свой День независимости 27 октября в последний раз. Со следующего года один из главных праздников республики будет отмечаться 27 сентября. Об этих изменениях в начале октября сообщила русскоязычная газета «Нейтральный Туркменистан». Причем основания, по которым главный праздник страны перенесен на месяц раньше, не сообщались.