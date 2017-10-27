Мировая премьера «Unfallen» («Непобежденный») уже состоялась в Голливуде в июне этого года, после чего фильм был продемонстрирован в кинотеатрах США. Автором фильма является наш соотечественник - Джайхун (Джеймс) Насими, который и сыграл главную роль в картине.

Фильм рассказывает об истории двух братьев-близнецов - Рустама и Сухроба, которых разлучили еще детьми во время гражданской войны в Таджикистане. Но позже они встречаются на новой войне, где один является американским солдатом, а другой членом группировки «Талибан».

Исполнительным продюсером является Сироджиддин Мирзоев, который помог с финансированием. Сам фильм сняли американские режиссеры Джош Ходжинс и Данте. В фильме играют такие знаменитые актеры Голливуда как Майкл Мэдсен («Бешенные псы», «Убить Билла-1 и 2» , «Омерзительная восьмёрка» Квентина Тарантино, «Телма и Луис» Ридли Скотта, «Город грехов» и т.д) и Джеймс Хонг («Ромео должен умереть», «Бегущие по лезвию», «Золотой мальчик» и т. д). В массовках «Unfallen» также снимались граждане Таджикистана, живущие в Америке.

Джайхун-Джеймс Насими, таджикский эмигрант, который добрался до центра мировой киноиндустрии со своим фильмом "Unfallen"(«Непобеждённый»): премьера его кинокартины прошла 30 июня в Лос-Анджелесе. О том, как это было, можно прочитать тут.