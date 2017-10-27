Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахского языка с кириллицы на латиницу.

В опубликованном сегодня на сайте Акорды документе говорится, что для реализации указа будет образована Национальная комиссия, которая должна «обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года». Президент также поручил «принять иные меры организационного и законодательного характера» по реализации указа. Документ вводится в действие с момента опубликования, контроль за его исполнением возложен на администрацию президента.

Накануне Назарбаев поручил подготовить указ о переводе казахского языка на латинский алфавит. По его словам, в ходе общественного обсуждения проекта алфавита были учтены все поступившие предложения. Например, были убраны ранее введенные диграфы (составные письменные знаки, состоящие из двух букв). Специфические звуки казахского языка в утвержденном варианте обозначаются знаком апострофа. Таких специфических букв в новом алфавите 9. Но в нем отсутствуют буквы «я», «ю», «ч», «ц», «щ», «э», отмечает Tengrinews.kz. Всего же новый алфавит состоит из 32 букв и выглядит так:

Таким образом, Казахстан стал третьим государством в Центральной Азии (после Туркменистана и Узбекистана), перешедшим на латиницу после распада СССР.

Кириллица пока сохраняется в Кыргызстане и Таджикистане.

Казахстанская пресса активно обсуждает главную на данный момент новость дня. В частности, политолог Расул Жумалы в интервью Forbes.kzсказал, что одобряет переход на латиницу, так как «кириллица наносит серьезный ущерб казахскому языку». «Этот процесс происходит с 1939 по сей день. Кириллица непригодна для казахского языка, она портит его природу и коверкает заимствования. Внешний мир мы открываем через кириллицу. Есть «Пари» и «Бейджин», но мы принимаем заимствования через русский язык — Париж и Пекин», - отметил он. В то же время, по его словам, передача специфических звуков через апострофы, хотя и лучше диграфов, но все же усложняет процесс письма и чтения, а также «затрудняет возможность обмена информацией, поиска сведений в интернете».

Издание Zakon.kz приводит примеры того, как будут выглядеть казахские имена на латинице: Әлишер — A'lis'er, Ғани — G'ani, Әсемгүль – A'semgu'l, Сәуле — Sa'y'le, Шолпан — S'olpan, Асқар – Asqar, Қайрат — Qai'rat, Дәулет — Da'y'let, Әсель — A'sel, Алтынгүль — Altyngu'l, Әйгерім — A'i'gerim, Анара – Anara, Ләззат — La'zzat, Серiкжан – Serikjan, Бақыт – Baqyt, Ардақ – Ardaq, Жеңiс — Jen'is, Әбзал — A'bzal.

Напомним, в апреле Назарбаев поручил до конца 2017 года разработать проект казахского алфавита на латинице. В 2018 году специалисты должны овладеть новым алфавитом и начать подготовку учебников для средних школ. Президент считает, что переход на новый алфавит облегчит изучение казахского языка и включение Казахстана в мировое информационное пространство. При этом, по его словам, реформа не должна наносить вред развитию других языков и нарушать права граждан.