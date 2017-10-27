Суд Стамбула освободил из-под стражи под подписку о невыезде восьмерых правозащитников, в том числе главу турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер, до рассмотрения их дела судом, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкую газету Sabah.

По данным издания, прокуратура настаивала, чтобы одного из восьмерых подозреваемых оставили под стражей, однако суд вынес решение освободить всех. Среди вышедших на свободу — гражданин ФРГ Петер Штойдтнер, Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия приветствуют освобождение из-под ареста немецкого правозащитника, находившегося в заключении несколько месяцев. Задержание Штойднера было одной из причин ухудшения отношений между Анкарой и Берлином.

Правозащитники были задержаны 5 июля в гостинице на одном из Принцевых островов в Стамбуле, где они участвовали в семинаре по цифровой безопасности. Позже сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил их в пособничестве курдским боевикам и подготовке к «продолжению попытки переворота».

В конце июля глава МИД Мевлют Чавшуоглу заявил, что Идиль Эсер причастна к деятельности движения FЕТО, которое объединяет сторонников оппонента действующего президента, известного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки госпереворота в июле 2016 года.. Всего по делу правозащитников проходят 11 человек.

После неудавшейся попытки военного переворота в Турции, согласно правительственным постановлениям, принятым в рамках режима чрезвычайного положения в стране были уволены более 146 тысяч человек по подозрениям или обвинениям в связях с движением Гюлена. Своих должностей лишились тысячи ученых, преподавателей, военнослужащих, судей, прокуроров, полицейских и госслужащих.

Летом этого года министерство юстиции сообщило, что с 15 июля 2016 года «в рамках расследования деятельности FЕТО возбуждены дела в отношении свыше 169 тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой организации. В итоге 50 тысяч 510 человек арестованы, в том числе 169 генералов, 7098 офицеров, 8815 сотрудников сил безопасности, 24 губернатора, 73 заместителей губернаторов». Кроме того, за последний год в Турции были закрыты 15 университетов, ряд газет, информационных агентств, фондов и НКО.