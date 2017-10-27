Президент США Дональд Трамп санкционировал публикацию около 2800 секретных документов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, сообщает Reuters. Как и опасались СМИ, спецслужбы убедили президента, что все бумаги публиковать нельзя пишет сегодня newsru.com.

С новыми документами можно ознакомиться на сайте Национального архива США.

Ожидалось, что опубликованы будут около 3100 документов. По данным АР, Трамп велел ЦРУ в течение полугода повторно просмотреть бумаги, публикацию которых сегодня отложили, и при малейшей возможности предать огласке эти материалы. Источники агентства сообщили, что Трамп готовит специальное обращение, в котором скажет, что вынужден отложить публикацию в интересах национальной безопасности. Сам он ранее подчеркивал готовность раскрыть архивы.

По данным американских СМИ, препятствием для публикации могла стать история вокруг агента ЦРУ Джун Кобб, работавшей на Кубе и в Мексике и в свое время заметившей убийцу Кеннеди - Ли Харви Освальда - в Мехико. Как утверждается, ЦРУ, Госдепартамент и другие структуры препятствуют преданию огласке документов вокруг этого эпизода, опасаясь, что это может навредить американо-мексиканским отношениям, передает ТАСС.

Закон об обнародовании подписал еще президент Джордж Буш-старший в 1992 году. Тогда была созвана независимая комиссия по изучению "убийства века". Одной из ее задач было определить, какие документы следует предать огласке, а какие востребовать у утаивающих их федеральных ведомств и передать в архив. Из соображений национальной безопасности комиссия получила право отложить обнародование документов, но не более чем на 25 лет, то есть до 2017 года.

Момент убийства президента Фото с сайта Dayonline.ru

АР в этой связи отмечает, что у правительственных агентств была четверть века, чтобы подготовиться к опубликованию, однако решалось все буквально в последние минуты в диалоге президента с представителями спецслужб. Обнародованные 2800 документов - лишь небольшая часть всей информации, что должна быть раскрыта по итогам работы комиссии. В ЦРУ вместе с тем настаивают, что это и небольшой объем информации в сравнении с теми документами, с которыми уже ознакомили общественность.

Джон Фицджеральд Кеннеди в 1960 году в возрасте 43 лет стал 35-м и самым молодым президентом США. В период его пребывания в Белом доме в мире разразились берлинский кризис, кубинский ракетный кризис, США предприняли попытку свержения правительства Фиделя Кастро на Кубе, началась отправка войск в Южный Вьетнам.

22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас) Джон Кеннеди был убит выстрелами из винтовки.

Правительственная комиссия пришла к выводу, что убийство совершил убийца-одиночка Ли Харви Освальд и что речь не идет о широкомасштабном заговоре. Однако не все в США приняли официальную версию. Сомнения изначально вызывала способность Освальда сделать несколько точных выстрелов при необходимости в считанные секунды перезарядить винтовку по мере движения президентского кортежа. По данным историков, в общей сложности было сделано шесть выстрелов, причем стреляли из разных точек.

ФБР вело наблюдение за Ли Харви Освальдом за месяц до убийства Кеннеди

Как свидетельствуют документы, опубликованные на сайте Национального архива, ФБР вело наблюдение за Ли Харви Освальдом почти за месяц до убийства Кеннеди.

Убийца Кеннеди Ли Харви Освальд сам был убит в прямом эфире 24 ноября 1963 г.

Сведения об этом содержатся в служебной записке офиса ФБР в Новом Орлеане (штат Луизиана), которая датирована 25 октября 1963 года. В ней говорится, что некий агент Бюро работал с "кубинскими источниками" для получения информации о так называемом Комитете за честную игру для Кубы. Это движение выступало в поддержку лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

В ФБР были уверены, что Освальд был членом данной организации. Сама записка была передана в Даллас (штат Техас), так как будущий убийца президента США перебрался туда. В документе указано, что Освальд мог попытаться "создать там дочернюю организацию" кубинского комитета.

"Офис в Новом Орлеане будет поддерживать контакт с кубинскими источниками для выявления какой-либо активности этой организации, которая, вероятно, прекратила деятельность после отъезда из Нового Орлеана Ли Харви Освальда", - сказано в записке.

За 2 месяца до убийства Освальд общался в Мехико с сотрудником КГБ Костиковым

Ли Харви Освальд за два месяца до преступления во время визита в Мехико общался с советским дипломатом, который, по данным американской разведки, был сотрудником КГБ, говорится в одном из рассекреченных документов ЦРУ.

Согласно материалам разведки, телефоны советского посольства в Мехико в тот период прослушивались американскими спецслужбами. Предположений о том, чтобы Освальд был как-то связан с Комитетом госбезопасности или КГБ был причастен к убийству Кеннеди, в документе нет.

Версия о "советском следе" в убийстве Кеннеди рассматривалась американскими властями наряду со множеством других, но, согласно официальным документам, не нашла подтверждения. Эпизод с явкой Освальда в советское посольство в Мехико был уже известен ранее - общавшийся с Освальдом советский вице-консул Олег Нечипоренко говорил, что будущий убийца Кеннеди просил выдать ему визу в Советский Союз.

"Согласно перехваченному звонку из Мехико, Ли Освальд 28 сентября 1963 года был в советском посольстве и говорил с консулом Валерием Владимировичем Костиковым. Об этом стало известно, когда Освальд позвонил в советское посольство первого октября и на ломаном русском назвался по имени, заявил о вышеуказанной встрече и попросил охранника, который ответил на звонок, было ли что-то новое "относительно телеграммы в Вашингтон". Охранник проверил и сказал Освальду, что запрос отправлен, но ничего еще не получено", - говорится в рассекреченном документе ЦРУ.

При этом в документе утверждается, что Костиков был агентом Комитета госбезопасности. "Он является оперативным сотрудником в операции, которая, очевидно, спонсируется 13-м управлением КГБ, ответственным за саботаж и убийства", - говорится в рассекреченных материалах. Также утверждается, что Костиков и его сослуживец Олег Брыкин, работавший в Нью-Йорке, по мнению ЦРУ, курировали завербованного в Европе гражданина Германии, проживавшего на тот момент в американском штате Оклахома.

"Нет ничего необычного в том, чтобы агент КГБ, находящийся на ответственном задании, имел столь открытые контакты с посольством Советского Союза. Однако у нас есть сверхсекретные советские разведывательные документы, которые описывают доктрину военной разведки. Они показывают, что очень важные агенты могут встречаться в официальных зданиях, используя для прикрытия своего присутствия какое-либо публичное дело... Также подобный контакт в официальном здании мог быть вызван невнимательностью самого агента", - говорится в документе. Из текста неясно, считали в ЦРУ агентом КГБ только консула Костикова или же подозревали в этом и Освальда.

К тексту приложено подробное досье на Костикова с описанием его внешности, семьи, поездок и так далее.

Рассекречены документы о реакции СССР на убийство Кеннеди

Убийство Джона Кеннеди вызвало шок в СССР. По убитому президенту США даже звонили колокола в церквях, утверждается в рассекреченном документе ФБР от 1966 года.

"Источник, который в прошлом поставлял надежную информацию и который находился в России в момент убийства покойного президента Джона Кеннеди, сообщил 4 декабря 1963 года, что новость об убийстве президента Кеннеди донеслась до советских граждан почти сразу после происшествия. Она была встречена с большим шоком и оцепенением, колокола церквей звонили в память о президенте Кеннеди", - говорится в документе ФБР, подписанном его тогдашним директором Эдгаром Гувером.

Описываются также встречи советских дипломатов и сотрудников КГБ, посвященные реакции на убийство, отмечает РИА "Новости". Так, источник сообщил ФБР, что постоянный представитель СССР при ООН Николай Федоренко собрал сотрудников, сообщил им о том, что в СССР скорбят об убийстве Кеннеди и что у того было взаимопонимание с Москвой "до некоторой степени", а также что Кеннеди хотел улучшить отношения двух стран.

Также глава резидентуры КГБ в Нью-Йорке полковник Борис Иванов собрал своих сотрудников и сообщил им, что убийство Кеннеди было "проблемой", говорится в отчете ФБР. Кто был источником, сообщавшим о встречах в советском постпредстве и консульстве, в документе не говорится.

В СССР убийство Кеннеди называли заговором в правительстве США

В рассекреченном документе ФБР от 1966 года сообщается, что советское руководство считало покушение на президента США заговором, в котором мог участвовать вице-президент Линдон Джонсон, ставший президентом США после убийства Кеннеди в ноябре 1963 года.

"Наш источник добавил, что в инструкциях из Москвы говорилось, что "в данный момент" КГБ обладает данными, которые якобы показывают, что президент Джонсон был ответственен за убийство покойного президента Джона Кеннеди. Штаб-квартира КГБ дала понять, что в свете этой информации советскому правительству было необходимо знать о том, каковы личные отношения президента Джонсона с семьей Кеннеди, особенно президента Джонсона с Робертом и Тедом Кеннеди", - говорится в документе ФБР, который подписал его тогдашний директор Эдгар Гувер.

Источник, находившийся в Советском Союзе, сообщал ФБР в 1963 году, что руководство СССР считало убийство результатом внутреннего заговора в США.

"Согласно нашему источнику, официальные лица КПСС считали, что имел место хорошо организованный заговор со стороны "ультраправых" в США, чтобы устроить "переворот". Похоже, что они были убеждены, что убийство не было делом одного человека, но стало результатом тщательно спланированной кампании, в которой играли роль несколько людей", - говорится в документе.

"Они считали, что эти элементы хотели использовать убийство и сыграть на антикоммунистических чувствах в США, чтобы затем использовать это для прекращения переговоров с Советским Союзом, напасть на Кубу и затем устроить войну. В результате этой убежденности Советский Союз немедленно оказался в состоянии повышенной готовности", - сообщается в докладе.

В Москве опасались, что в результате убийства Кеннеди США могут нанести удар по СССР

Некий неназванный источник ФБР, находившийся в СССР, сообщал ФБР вскоре после убийства президента Джона Кеннеди, что советское руководство опасалось неконтролируемого развития событий в связи с вмешательством военных США в политические дела в отсутствие лидера страны.

"Наш источник также заявил, что советские официальные лица боялись, что в отсутствие лидера какой-нибудь безответственный генерал в США может запустить ракету в сторону Советского Союза. Кроме того, советские официальные лица считали, что лишь помешанные могли считать ответственными за убийство "левые" силы, то есть Коммунистическую партию США, ответственными за убийство президента Кеннеди, особенно если учесть, что компартия США подвергалась преследованиям со стороны "ультралевых" за свою поддержку политики мирного сосуществования и разоружения администрации Кеннеди", - говорится в рассекреченном документе.

В ФБР знали, что Освальда хотят застрелить. Имя его убийцы упоминалось за 3 месяца до убийства

ФБР США обладало информацией о том, что убийцу 35-го президента США Джона Кеннеди Ли Харви Освальда собираются застрелить.

Как говорится в одной из записок, датированной 24 ноября 1963 года, через два дня после убийства Кеннеди в Далласе, "прошлым вечером нам в офис в Далласе позвонил человек. Говоря спокойным тоном, он назвался членом комитета, организованного для убийства Освальда".

Освальд, задержанный 22 ноября, в тот момент находился под стражей. "Мы сразу же уведомили начальника полиции, предупредив, что против Освальда могут быть предприняты действия. Он вновь заверил нас, что ему будет обеспечена надлежащая охрана. Тем не менее этого не было сделано", - отмечается в одном из докладов, подготовленных под началом Эдгара Гувера, занимавшего пост директора ФБР с 1935 по 1972 год.

Освальд был застрелен владельцем одного из ночных клубов Далласа Джейком Рубинштейном прямо в полицейском участке.

Из опубликованных документов следует, что ФБР интересовалось Рубинштейном еще в августе 1962 года - более чем за год до трагических событий в Далласе. В отчетах Бюро он был упомянут 6 августа того года, но конкретные причины этого не уточняются.

