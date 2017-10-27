В интернет-кафе, караоке-клубах и кальянных города Ферганы на востоке Узбекистана в ночь на 24 октября были задержаны более ста человек, сообщает «Озодлик».

Задержанных заталкивали в автобусы и доставляли в УВД Ферганской области. Здесь их фотографировали, снимали отпечатки пальцев, осыпали нецензурной бранью и, посоветовав больше не выходить из дома в поздний час, отпускали. На это уходило до двух часов.

«Мы с друзьями часто приходим сюда и играем в футбол, - рассказал 21-летний Рустам (имя изменено), который был задержан в кафе PlayStation на улице Сайилгох. – Время перевалило за 11, и вдруг в кафе ворвались милиционеры с видеокамерой, вывели всех игроков и засунули в автобус.

Там уже сидели люди, задержанные в других местах. Никаких удостоверений милиционеры нам не показывали. Доставили нас в УВД, постоянно осыпая бранью. Я вот сказал было: «Не пью, не курю, просто сижу и играю в футбол», но меня оборвали: «Заткнись, животное!» Похоже, они нас за людей не считают».

Другой ферганец рассказал, что в ночь на 24 октября сидел в караоке-клубе и распевал с друзьями песни, когда там внезапно появились люди в погонах. «Я сказал: «У меня есть паспорт, я прописан в Фергане», но мне крикнули: «Ты, собакоподобный, встань в общий ряд!» - «Но это же незаконно!» - «Сейчас посажу тебя на 15 суток, там и будешь читать закон». Наша вина в том, что мы гуляем после 11 часов, что ли? Но где написано, что это нельзя? Или в нашем городе введен комендантский час?», - возмущен молодой человек.

В Ферганском УВД подтвердили задержание большого количества людей. Как пояснил один из сотрудников управления на условиях анонимности, такие рейды проводятся в городе ради обеспечения безопасности и порядка.

«Задерживаются праздно слоняющиеся по улицам люди, у них снимают отпечатки пальцев, фотографируют и предупреждают, чтоб больше не бродили бесцельно. Мы беседовали с владельцами ночных клубов и кафе, рекомендовали не работать после одиннадцати ночи. Потому что после одиннадцати хорошие люди в кафе не ходят, дома сидят», - заявил сотрудник УВД. И добавил, что рейды проводятся по приказу МВД.

По словам сотрудника одного из ферганских ресторанов, точкам общепита запрещают работать после 11 часов вечера, хотя большинство из них работает «до последнего клиента». В основном, рейды проводятся в местах скопления молодежи и в те периоды, когда милиционерам нужно выполнить план по задержаниям, считает он.

Для жителей Узбекистана такого рода рейды – обычное объявление, с которым они сталкиваются на протяжении многих лет. В период правления Ислама Каримова страна жила без закона, регулирующего деятельность органов внутренних дел. Шавкат Мирзиёев подписал такой нормативный акт 16 сентября 2016 года, через полгода закон вступил в силу. Согласно документу, сотрудники милиции должны обеспечивать защиту прав, свобод и законных интересов граждан «независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения». Закон, в частности, запрещает милиционерам прибегать к пыткам, насилию и другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.