В пресс-службе МИД РК прокомментировали пикет у здания посольства Казахстана в Бишкеке по поводу ситуации на казахстанско-кыргызской границе, со ссылкой на казахстанские СМИ пишет ca-news.

"26 октября около 10.30 часов у здания посольства Казахстана в Бишкеке прошёл пикет с участием 20-25 человек. Участники акции передали сотрудникам посольства петицию в адрес руководства Казахстана о ситуации на казахстанско-кыргызской границе. По нашему мнению, кыргызская общественность неправильно информирована о ситуации на границе между двумя странами", – отметили в МИД РК.



В распространенном сообщении указано, что договорённость глав правительств Казахстана и Кыргызстана, достигнутая в ходе встрече 18 октября в Астане, соблюдается. Согласно ей, обеспечивается приоритетный порядок пересечения казахстанско-кыргызской границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автобусов, легкового автотранспорта, порожних грузовых транспортных средств.



Также в комментарии казахстанского внешнеполитического ведомства указывается, что премьер-министр Казахстана Бахытжан Сагинтаев в ходе заседания Евразийского межправительственного совета 25 октября в Ереване дал исчерпывающий ответ о причинах введения Казахстаном усиленного контроля товаров по всему периметру государственной границы.



Напомним, с 10 октября 2017 года на кыргызско-казахском и российско-казахском участках границ Казахстаном был усилен пограничный контроль в отношении транспортных средств и товаров.



Как заявил кыргызстанский экономист Жумакадыр Акинеев, количество машин, которые остановлены на границе с Казахстаном, превышает 1 тыс., при этом 80% из них предназначены для России и только 20% в Казахстан.

Обострение между республиками началось за неделю до выборов в Кыргызстане, прошедших 15 октября. Тогда президент Алмазбек Атамбаев позволил себе ряд нелестных высказываний в адрес Нурсултана Назарбаева.

В частности, он заявил о том, что казахстанские власти навязывают Кыргызстану нового руководителя и пытаются повлиять на выборы. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев назвал слова Атамбаева ложью и провокацией. Затем Казахстан отказался посылать своих наблюдателей на выборы в соседнюю республику, перевел пограничные войска на усиленный режим несения службы и выставил блокпосты с вооруженными военнослужащими на границе с Киргизией.