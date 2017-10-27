Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода в начале ноября с рабочим визитом посетит столицу Узбекистана – город Ташкент, сообщил «АП» источник в правительстве республики.

Расулзода в рамках своего пребывания в Ташкенте проведет ряд двухсторонних встреч, в том числе, с президентом соседнего государства Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Основная цель визита - участие Расулзода в работе очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, который запланирован на 3 ноября.

В повестку дня заседания Совета включен комплекс вопросов дальнейшего развития сотрудничества государств Содружества в различных сферах.

В узком формате планируется провести свободный обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств, а также согласовать дату проведения очередного заседания Совета.

Также на заседании будут рассмотрены более десяти проектов документов, направленных на развитие сотрудничества в экономической и других сферах интеграционного взаимодействия.