Президент Украины Петр Порошенко стал пятым в новом рейтинге богатейших украинцев. Список, составленный совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital, публикует издание «Новое Время».

Первое место вновь занял бизнесмен Ринат Ахметов с состоянием в $6,9 млрд — оно выросло на 68% в сравнении с прошлым годом. На второй строчке — Виктор Пинчук ($1,4 млрд, +13%), на третьей — Константин Жеваго ($1,4 млрд, +209%).

Следом идет Вадим Новинский, состояние которого оценили в $1,2 млрд, а на пятом месте — украинский президент Петр Порошенко ($1,0 млрд).

Как отмечает издание, 100 самых богатых украинцев за минувший год стали еще богаче.

Ранее сообщалось, что состояние американского президента Дональда Трампа за год уменьшилось на $600 млн.

Forbes опубликовал рейтинг 400 богатейших людей в США, согласно которому, состояние президента США Дональда Трампа за год уменьшилось на $600 млн и составляет $3,1 млрд.

В этом году Трамп занял 248-е место в ежегодном рейтинге, опустившись сразу на 92 пункта по сравнению с прошлым годом.

Богатейшим человеком США снова стал основатель Microsoft Бил Гейтc c состоянием $89 млрд.