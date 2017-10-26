Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении проект закона об увеличении стоимости трудового патента для мигрантов. Со следующего года сумма вырастет с 4200 до 4500 рублей. Цену не поднимали последние два года, пишет Газета.ру.

По данным мэрии Москвы, в 2016 году в российской столице стояли на учете 1,3 миллиона иностранцев. Из них трудовые патенты оформили только 101 тысячи человек.

Если этого документа у приезжего нет, тогда ему светит штраф до 7 тысяч рублей, выдворение из страны и запрет на въезд в Россиюна срок от трех до десяти лет. А работодателя за сотрудника без патента накажут штрафом и приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Вчера, 25 октября, с инициативой о пересмотре цены патента для мигрантов выступил мэр Москвы Сергей Собянин во время ежегодного отчета в Мосгордуме.

"Нам бы хотелось, чтобы мигрантов в городе не было, чтобы все работы в городе выполнились самими москвичами, - сказал мэр. - Но у нас два миллиона - профицит рабочих мест, которые москвичи, даже если захотят, физически выполнить не смогут. В этом году, я считаю, можно увеличить плату за патент мигрантов так, чтобы их платежи были соразмерны тому, что платят наши московские работники. Мы должны работать над тем, чтобы присутствие в городе мигрантов было оптимальным, чтобы они выполняли законы и порядок. Сегодня мигранты платят в бюджет больше, чем нефтяная компания. И это еще один дополнительный источник доходов".