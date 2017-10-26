Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Салман аль Сауд объявил о строительстве нового супергорода, который называют «самым амбициозным проектом в истории». Государство планирует потратить на его возведение 500 миллиардов долларов и активно ищет инвесторов, обещая создать с нуля на пустующей земле высокотехнологичное поселение нового типа с собственными законами. Называться оно будет Neom. Российский фонд прямых инвестиций пообещал поучаствовать в проекте. «Медуза» рассказывает, что это такое.

Новый город Neom предлагается построить на участке земли площадью 25 тысяч квадратных километров (площадь, скажем, Нью-Йорка — 1200 квадратных километров) на берегу Красного моря у границ Саудовской Аравии, Иордании и Египта. В описании проекта говорится, что город расположится на территории всех трех стран, хотя пока ни Каир, ни Амман эти планы не комментировали.

Узнать о новом городе можно из слайдов презентации на сайте Discover Neom. Согласно им, город будет получать электричество за счет солнечных батарей и других возобновляемых источников энергии. Как говорится в презентации, ученые нового города разработают новые способы хранения природных ресурсов и энергии — как на основе существующих технологий, так и с помощью тех, о которых мир пока не слышал.

В Neom будет полностью экологичный транспорт, а сам город станет связующим звеном между Африкой и Азией. Город будет обеспечивать себя едой за счет новых технологий, а также ферм с использованием морской воды. Научные лаборатории Neom сфокусируются на разработке биотехнологий и инновационных способов производства. Предполагается, что город привлечет таланты из всех сфер, включая искусство.

В презентации отмечают, что участок земли, предполагаемый под строительство города, удачен с точки зрения климата, поскольку средняя температура тут на 10 градусов ниже, чем на остальной территории стран Персидского залива. Прохладный ветер с Красного моря делает климат приятным, это «идеалистическая и мирная пустыня».

Как следует из ролика о городе, он не будет иметь ничего общего с современной Саудовской Аравией: в частности, далеко не все женщины на видео носят платки, они свободно общаются и работают вместе с мужчинами (что невозможно представить в любом саудовском населенном пункте).

Предполагается, что Neom будет своего рода государством в государстве, или даже независимым образованием с собственными законами и налоговыми правилами и «электронным правительством»; основной целью проекта названо создание «идеалистического общества».

Как это все будет реализовываться, нет ни малейшего представления. Neom прямо сейчас — это список обещаний, оформленных в красивые слайды, без пояснений, как эти обещания выполнить. Не очень ясна ситуация и с инвесторами; пока об участии в проекте заявил Российский фонд прямых инвестиций — но на каких условиях, не сообщается.

Наследный принц Мухаммед Салман аль Сауд отвечает в Саудовской Аравии за диверсификацию зависимой от нефти экономики королевства; он регулярно говорит о том, какой должна стать его страна в ближайшем будущем. Например, одновременно с объявлением о создании нового супергорода он рассказал о необходимости вернуться к умеренному исламу и заявил, что последние 30 лет его страна жила «неправильно». В Саудовской Аравии действительно происходят позитивные изменения, например с лета 2018 года женщинам официально разрешат водить машину — но это по-прежнему репрессивное государство, в котором сажают правозащитников и судят по законам шариата. Заявления о переменах наследный принц делает на экономическом форуме, который ориентирован на западных инвесторов, и их стоит расценивать в первую очередь как пиар, отмечают эксперты по Саудовской Аравии, опрошенные The Washington Post.

Neom — далеко не первый искусственный город, который собираются построить в Саудовской Аравии. Покойный король Адбулла еще в 2005 году заложил город под названием Кейк (King Abdullah Economic City), который должен стать одним из крупнейших портов в мире. На город размером с Вашингтон собирались потратить 100 миллиардов долларов, к 2015-му удалось построить только 15% из запланированного. Город уже можно посетить, в нем функционируют отели и рестораны, однако, как следует из отзывов, популярностью Кейк не пользуется и пока недостаточно населен.