Сборная Таджикистана по панкратиону примет участие в чемпионате мира по этому виду спорта, который стартовал в городе Сочи.

В курортном городе Сочи стартовал первый в истории России чемпионат мира по панкратиону. Первенство проходит в спортивном комплексе «Адлер-Арена».

На этом мировом первенстве принимают участие более 500 спортсменов из России, Таджикистана, Италии, Греции, США, Японии, Индии Белоруссии, Украины и других стран мира. Всего своих спортсменов в возрасте от 16 до 45 лет на чемпионате представили 22 государств.

Как сообщил «АП» сегодня перед вылетом в Сочи президент Федерации панкратиона Таджикистана Восе Юсупов, нашу страну на этих соревнованиях представят 9 спортсменов, включая самого руководителя ФПТ. Это Бехруз Джамолзода (весовая категория 50 кг), Муин Холмуродов (55 кг), Эмон Бобохонов, Сомон Юсупов, Зикриё Холмуродзода (все – 60 кг), Зариф Саидзода (65 кг), Восе Юсупов (71 кг), Нурулло Алиев (75 кг) и Амирзода Амирджон (100 кг).

- Современный панкратион - это поединок, в котором разрешается применять практически весь арсенал технических действий вольной борьбы, самбо, дзюдо, бокса и других видов единоборств, - рассказывает Восе Юсупов. - Спортсмены, которые занимаются панкратионом, - универсальные бойцы. Они могут с успехом продолжать карьеру в других профессиональных ассоциациях боевых искусств. Так, наши спортсмены только в прошлом году завоевали более 10 медалей в различных других видах единоборств.

Президент ФПТ далее сообщил, что таджикские спортсмены имеют неплохой опыт выступлений на международных турнирах по панкратиону:

- В прошлом году наши спортсмены на чемпионате мира по панкратиону, состоявшемся в Тбилиси (Грузия) завоевали 4 медали. На этом первенстве Сомони Баходур (29 кг) и Ислом Холмуродов (22 кг) выиграли золотые награды. В шаге от золота оказался Нурулло Алиев (76 кг), который, одержав три победы, уступил в финале российскому спортсмену. Я выступал в весе 71 кг и завоевал бронзовую медаль чемпионата. Надеемся, что и на этот раз вернемся домой не с пустыми руками.