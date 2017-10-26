Летом и весной в некоторых микрорайонах прокладывали линии теплотрасс, но, как оказалось, новые дома к теплу в этом году подключены не будут.

Согласно данным межведомственной рабочей группы главной причиной повышения тарифов на теплоэнергию на 15% является увеличение себестоимости производимой тепловой энергии в связи с ростом производственных расходов «Барки Точик» за счет содержания ТЭЦ «Душанбе-1» и «Душанбе-2».

Согласно новым тарифам (с 1 октября) оптовым покупателям, поставляющим тепловую энергию населению, предлагается платить за каждый Гкал тепла 7,63 сомони вместо прежних 6,64 сомони (выше на 14,9%).

Тарифы для учреждений и органов управления, финансируемых за счет бюджетных средств, предлагается повысить с 51 сомони до 58,65 сомони (на 15%) за каждый Гкал, а для всех остальных покупателей – с 196,3 сомони до 225,74 сомони (на 14,9%).

Глава Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Саъди Кодирзода в ответе на запрос Asia-Plus отметил, что эти тарифы будут применены к организациям и предприятиям. По его информации, для населения пока еще действуют старые тарифы на услуги теплоснабжения, которые были утверждены еще в 2014 году.

Как отмечает Антимонопольная служба, прейскуранты субъектов естественных монополий составляются с учетом реальных расходов отрасли, сохранения баланса интересов естественных монополий и потребителей, а также социального положения населения.

Согласно исследованиям межведомственной рабочей группы главной причиной повышения тарифов на теплоэнергию на 15% в 2017 году является увеличение себестоимости производимой тепловой энергии в связи с ростом производственных расходов ОАХК «Барки Точик» за счет содержания ТЭЦ «Душанбе-1» и «Душанбе-2».

Вместе с этим, как отмечает Антимонопольная служба, увеличение расходных статей производственных услуг, в том числе на транспортировку угля, повышение дорожных расходов, а также зависимость деятельности ТЭЦ «Душанбе-1» и «Душанбе-2» в осенне-зимний период от покупки угля и мазута стали основными причинами роста тарифов.

Asia-Plus

Кому и на сколько повышают тариф?

В Таджикистане централизованное отопление существует только в Душанбе, и теплом обеспечивается только часть города.

Населению столицы тепловая энергия предоставляется Душанбинским предприятием теплосетей (ДПТС), которое, в свою очередь, приобретает ее у теплоэлектроцентралей (подведомственные предприятия «Барки Точик»).

Директор Душанбинского предприятия тепловых сетей Фаррух Норов предоставил следующую информацию:

- В соответствии с решением правительства от 29 августа 2017 года №412 «О тарифах на электрическую и тепловую энергию» наряду с повышением тарифов на электроэнергию (на 15%) с 1 октября текущего года утверждены новые тарифы на тепловую энергию, отпускаемую компанией «Барки Точик»:

- для учреждений и органов управления, финансируемых за счет бюджетных средств, - 58,65 сомони за 1 Гкал (предыдущий тариф: 51 сомони за 1 Гкал, рост – 15 %);

- для оптовых покупателей, поставляющих тепловую энергию населению, - 7,63 сомони за 1 Гкал (предыдущий тариф: 6,64 сомони за 1 Гкал, рост - 14,9%);

- для всех остальных покупателей (внебюджетные, коммерческие предприятия и т.п.) - 225,74 сомони за 1 Гкал (предыдущий тариф: 196 сомони за 1 Гкал, рост - 15,1%).

На основании решения правительства от 29 августа 2017 года №412 «О тарифах на электрическую и тепловую энергию» и письма Антимонопольной службы №02-05.2/1053 от 29.08.2017 Душанбинское предприятие тепловых сетей готовит калькуляцию себестоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактических затрат предприятия.

По словам Фарруха Норова, «до настоящего времени ДПТС руководствуется прейскурантом, утвержденным распоряжением Антимонопольной службы 30 ноября 2014 года №96, согласно которому отпускная цена тепловой энергии за 1 квадратный метр с 1 января 2015 года составляет 1,03 сомони в месяц. Несмотря на то, что в 2016 году покупная цена на тепло увеличилась в среднем на 16,5% (для населения - с 5,70 сомони до 6,64 сомони за 1 Гкaл), для населения тариф на услуги теплоснабжения (отпускная цена) остался на прежнем уровне».

В настоящее время ДПТС готовит расчеты фактических затрат на услуги по отпуску тепла населению, которые будут представлены в Антимонопольную службу для принятия решения.

Кому дадут тепло?

Начало отопительного сезона определяется в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП) в зависимости от погодных условий (при среднесуточной температуры воздуха менее 8 градусов по Цельсию в течение 5 дней) и вводится соответствующим распоряжением органов государственной власти.

Исходя из возможностей производства тепловой энергии Душанбинской ТЭЦ в отопительном сезоне 2017-2018 годов запланировано обеспечение теплом 1 530 объектов в г. Душанбе, в том числе в разрезе районов:

- Исмоила Сомони – 355 объектов;

- Шохмансур - 350 объектов;

- Сино - 811 объект;

- Фирдавси - 14 объектов.

Из них: жилые дома – 1 250, объекты здравоохранения - 37, школы - 52, детские дошкольные учреждения - 49, прочие предприятия и организации - 142.

В районе Сино планируется обеспечить теплом объекты в следующих микрорайонах: 11, 12, 82, 83, 84, 92, 91, 101, 102, 103, 104, Испечак 1, 2/1, 2/2, Зарафшон 1, 2/1, 2/2; в районе Шохмансур - 191,192 микрорайоны, пос. Бинокорон. И центральная часть района И.Сомони.

Как утверждает директор ДПТС, проблемы по подготовке подключения объектов к тепловым сетям в целом на сегодняшний день решены.

Подключение дополнительных объектов в этом году не предусмотрено.

Отопительный сезон в Душанбе ежегодно начинается в середине ноября и длится до середины марта.