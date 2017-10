Из Таджикистана в Сирии и Ираке находятся 1300 боевиков, еще почти 3000 человек были остановлены в Турции и/или высланы на родину. При этом 147 таджикистанцев добровольно вернулись домой.

Такой вывод сделали эксперты аналитической компании Soufan Group (США) в опубликованном докладе «За пределами халифата: иностранные боевики и угроза их возвращения» (Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees), на который ссылается ИА «Фергана».

В целом, отмечается в докладе, Из стран Центральной Азии воевать в Сирию и Ирак отправились более 4,2 тысячи человек, сотни из них которых в последнее время вернулись на родину, сообщается в докладе.

Согласно докладу, из Узбекистана 1500 воюющих в ИГ боевиков, по 500 человек отправились на войну из Казахстана и Кыргызстана (44 вернулись добровольно домой), 400 - из Туркменистана.

По меньшей мере, 5600 боевиков так называемого «Исламского государства» из 33 государств вернулись на родину после потери части территорий Сирии и Ирака, что является «огромным вызовом» для правоохранительных органов многих стран.

Авторы доклада отмечают, что большинство государств не находят другого способа решить проблему боевиков-репатриантов, кроме как заключить их в тюрьму. Часто бывшие игиловцы предпочитают исчезнуть из виду, что создает проблему для спецслужб.

В документе проанализированы данные из открытых источников по количеству боевиков из 53 стран мира. По подсчетам аналитиков, в рядах ИГ воюет порядка 40 тысяч человек из более чем 110 стран, 8,7 тысяч из которых — из постсоветских государств. Больше всего в рядах ИГ воюет граждан России — 3417 человек. Еще почти 5 тысяч россиян были задержаны или депортированы из Турции и 400 человек самостоятельно вернулись в Россию.

На втором месте по числу боевиков в ИГ — Саудовская Аравия, из которой в Сирию и Ирак прибыли 3224 боевика. В первую пятерку также входят Иордания (3 тысячи человек), Тунис (2926 человек) и Франция (1910 человек).

Следует отметить, что в силу неполноты данных говорить о точном количестве отправившихся воевать в ИГ боевиков, остающихся там в данное время и вернувшихся на родину не приходится. Приведенные цифры являются скорее ориентировочными, поскольку ситуация постоянно находится в динамике.

Авторы доклада отмечают, что судьба многих джихадистов после поражений ИГ в Мосуле и Ракке неизвестна. Не исключено, что некоторые из них перебрались в другие «горячие точки», такие как Афганистан, где в январе 2015 года был создан филиал ИГ — группировка «Хорасан». «Несомненно, к ИГ-«Хорасан» будут присоединяться дополнительных иностранные наемники из Центральной Азии и Западного Китая, поскольку это им удобнее, чем пытаться добраться до Сирии или Ирака, тем более, что халифат уходит в подполье», - отмечается в докладе.

Ранее сообщалось, что число россиян, воюющих за запрещенную группировку «Исламское государство» в Сирии и Ираке, увеличилось до 3,4 тыс., подсчитали эксперты. Это самый высокий показатель среди других стран – «поставщиков» иностранных бойцов в ИГ, сообщает РБК.

Россия обошла другие страны по числу граждан, которые отправляются воевать за «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, признанная в России запрещенной) в Сирию и Ирак. Об этом свидетельствуют данные из нового доклада американской консалтинговой компании Soufan Group, оказывающей консультации по безопасности.

