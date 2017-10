Tajik cotton growers have fulfilled this year’s cotton target having yielded more than 356,000 tons of raw cotton by October 23, which is 100.07 percent of the 2017 target, according to the Ministry of Agriculture (MoA).

