Брата стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока, который убил 58 человек, арестовали по обвинениям в хранении детской порнографии и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об аресте сообщается на сайте департамента полиции Лос-Анджелеса, пишет newsru.com.

В рапорте полиции не упоминаются родственники Брюса Дугласа Пэддока. BuzzFeed уточняет, что арестованный Брюс Пэддок - брат Стивена.

Органы правопорядка действовали по наводке и арестовали Брюса Пэддока в интернате для престарелых лиц с особыми потребностями. При обыске на жестком диске ПК подозреваемого были обнаружены видеофайлы порнографического содержания с участием малолетних. Компьютер конфискован для дальнейшего изучения в рамках расследования, передает ТАСС.

TMZ.com утверждает, что органы правопорядка безуспешно разыскивали Брюса Пэддока еще до кровавого инцидента в Лас-Вегасе. Резонанс после трагедии позволил полиции выйти на след подозреваемого.

1 октября 64-летний житель Невады Стивен Пэддок из окна гостиничного номера на 32-м этаже открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля, который проходил недалеко от гостиницы Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Он убил 58 человек, ранив более 500 - эта бойня стала самой кровавой в череде расстрелов в США. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер. ФБР считает, что мужчина не был связан с террористическими группировками, однако его мотивы по-прежнему туманны.

