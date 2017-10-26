Азиатский банк развития планирует в ближайшие три года предоставить Таджикистану свыше 280 миллионов долларов. Об этом заявил президент АБР Такехико Накао, находящийся в Таджикистане с трехдневным рабочим визитом.

«АБР ценит наши глубокие и прочные связи с Таджикистаном и будет продолжать поддерживать приоритеты развития страны», - передает слова Накао постоянное представительство банка в РТ.

Он подчеркнул, что в период с 2018 по 2020 годы АБР планирует предоставить республике более 280 миллионов долларов «для оказания содействия в реформировании и развитии инфраструктуры энергетического сектора, улучшения управления водными ресурсами и рисками стихийных бедствий, городского развития, здравоохранения и образования, а также восстановления ключевых транспортных коридоров».

Аналитики АБР считают, что экономические показатели Таджикистана остаются стабильными, «несмотря на сложную внешнюю среду, характеризующуюся нестабильностью цен на ключевые сырьевые товары».

Банк недавно пересмотрел свой прогноз роста для страны в сторону повышения до 5,0% в 2017 году.

«Среднесрочные экономические перспективы Таджикистана благоприятны, учитывая богатые природные ресурсы, развитие инфраструктуры и усилия правительства по проведению реформ, нацеленных на расширение роли частного сектора в экономике», - сказал Накао.

Президент АБР сегодня, 26 октября, встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном для обсуждения путей дальнейшего развития и углубления почти 20-летнего партнерства со страной.

В ходе трехдневного визита Накао также встретился с первым вице-премьером РТ Давлатали Саидом и министром экономического развития и торговли и альтернативным управляющим АБР Неъматулло Хикматуллозода.

Таджикистан присоединился к АБР в 1998 году. До настоящего времени АБР одобрил для Таджикистана общий объем помощи в сумме свыше 1,5 миллиардов долларов США в виде льготных кредитов, грантов и технической помощи.

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