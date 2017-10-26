Пять кредитных проектов МДО “ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ, реализуемых в рамках программы по устойчивости к изменению климата КЛИМАДАПТ в Таджикистане, получили награды Европейского Банка Реконструкции и Развития.

Церемония вручения наград прошла 24 октября в конференц-зале гостиницы “Хаят Редженси” г. Душанбе. Награды были присуждены 15 проектам, которые были реализованы через Механизм финансирования устойчивости к изменению климата КЛИМАДАПТ в Таджикистане.

Программа КЛИМАДАПТ реализуется Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) при поддержке Правительства Великобритании Пилотной программы по повышению устойчивости климата в рамках Климатических Инвестиционных Фондов и Фондом ЕБРР для стран на начальном этапе переходного процесса.

Свою деятельность в Таджикистане КЛИМАДАПТ начал в феврале 2016 года и на сегодняшний день в рамках Программы было реализовано различных проектов на сумму около 6 млн.долларов США.

Как было отмечено на церемонии, кредитная линия КЛИМАДАПТ помогла более чем 2250 клиентам повысить устойчивость к изменению климата в Таджикистане.

“ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ” стал одним из первых партнеров КЛИМАДАПТ присоединившийся к программе и был активен в продвижении и поддержке доступа к технологиям, устойчивым к изменению климата, таким как теплоизоляция, капельное орошение, современные теплицы и энергоэффективное производственное оборудование. Помимо предоставления льготных кредитов, “ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ” активно занимается повышением осведомленности в вопросах изменения климата среди населения Таджикистана.

В целом в рамках проекта КЛИМАДАПТ МДО ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ выдал более 700 кредитов на сумму около 13,8 млн. сомони.

Пять из них были по мнению экспертной группы ЕБРР были признаны лучшими.

Так, в номинации “Эффективное использование водных ресурсов” за вклад в развитие ирригационной системы награду получил житель Б.Гафуровского района Согдийской области Азимхуджа Хайдаров.

Мушараффхон Икроми и Азимхуджа Хайдаров

Получив льготный кредит от “ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ” в рамках программы КЛИМАДАПТ А.Хайдаров на сумму 150 000 сомони, наладил производство пластиковых труб из отходов. Реализовать данный проект удалось благодаря кредитному эксперту Мушараффхон Икроми, которая так же получила награду от ЕБРР. Она считается одним из лучших специалистов «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» и за 3 года работы на ее счету числятся 30 кредитных проектов на сумму 4 млн. сомони.

В номинации «Повышение энергоэффективности» была награждена предпринимательница из Согдийской области Сурайё Бокиева.

Получив льготный кредит на сумму 30 тыс. долларов США в рамках проекта КЛИМАДАПТ от «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», она установила холодильный склад для хранения урожая винограда. Общая площадь холодильного помещения составляет 500 квадратных метров и может одновременна вмещать более 500 тонн фруктов.

Гулбахор Рашидова и Сурайё Бокиева

Успешной реализации данного проекта способствовала кредитный эксперт «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» Гулбахор Рашидова, которая привлекла более 30 клиентов, а ее кредитный портфель составил 5 млн. сомони.

Аналогичную награду получил предприниматель Гиссарского района Максатулло Мардонов, который также построил холодильный склад для хранения фруктов вместимостью 75 тонн. Склад был построен на сумму 250 000 сомони, которую он получил на льготных условиях в «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» в рамках данной программы.

За успешную реализацию этого проекта, также был награжден менеджер кредитного отдела филиала «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» в Гиссарском районе Манучехр Солиев.

Награду за «Наибольшее воздействие» получил житель района Рудаки Сафаров Джоникул. При кредитной поддержке «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» и программы КЛИМАДАПТ Джоникул смог построить резервуар для сбора и хранения дождевой воды. Резервуар позволяет хранить 84 тыс. литров воды, которая в дальнейшем используется для домашних нужд и частично для содержания скота.

Манучехр Солиев и Максатулло Мардонов

За успешную реализацию проекта был награжден кредитный эксперт Абдумалик Маматалиев, который считается одним из лучших специалистов «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», клиентами которого являются более 200 человек.

Предприниматель из Гиссарского района Фируз Норов, также стал победителем в номинации «Наибольшее воздействие». Получив льготный кредит в «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» в рамках программы на сумму 4 500 долларов США он установил 1,5 км. труб для капельного орошения на 6 гектарах земли. Установленная система позволяет сэкономить 26 тысяч кубических литров воды ежегодно.

Успешная реализация проекта стала возможным при содействии эксперта «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» Акбарали Таджибаева. На счету Таджибаева 350 активных клиентов, а кредитный портфель составляет 1 млн 300 тыс. сомони. Это второй проект, который они реализуют вместе.

В целом, совместный проект по финансированию энерго и ресурсосберегающих технологий реализуемый в рамках программы КЛИМАДАПТ показал свою эффективность. Успешная реализация всех этих проектов позволяет реально сберечь природные ресурсы для будущих поколений и показывает, что изменения климата является актуальной проблемой для каждого из нас.