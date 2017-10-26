Работы по улучшению автодороги Душанбе – Курган-Тюбе начались сегодня, 26 октября при участии президента Таджикистана Эмомали Рахмон. На первом этапе планируется реконструировать 33-километровый участок этой дороги - от Душанбе до местечка Дари Киик в Хуросонском районе.

Реализация проекта на начальном этапе предполагает превращение 33-километрвого участка из третьей дороги категории до категории «1-Б». Ширина трассы после реконструкции составит от 16 до 25 метров, передает пресс-служба президента.

Согласно проекту, на улучшение дороги Душанбе – Курган-Тюбе будет направлено 97 миллионов долларов гранта и кредитов Азиатского банка развития, Фонда ОПЕК и 17 миллионов долларов, выделяемых правительством Таджикистана.

Заказчиком проекта является Минтранс Таджикистана, международным консультантом выступила – германская компания «КОКС», местным консультантом – ООО «Автострада», а подрядчиком проекта стала китайская компания «Синьцзян Бейсин».

Срок реализации проекта составляет 3 года, дорога должна быть сдана в эксплуатацию до октября 2020 года.

Эмомали Рахмон после ознакомления с проектом поручил ответственным лицам Минтранса для реализации проекта привлекать квалифицированных кадров, придавая особое значение качеству выполняемых работ. «Дорога должна соответствовать международным стандартам», - сказал он.

В целом, протяженность автодороги Душанбе – Курган-Тюбе, которую планируется реконструировать, составляет 90 километров.

Автодорога Душанбе – Курган-Тюбе не ремонтировалась более 30 лет, если не считать частичные восстановительные работы, произведенные в 2000-х годах.

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